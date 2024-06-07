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Українських біженців в Естонії позбавлять права на безплатний проїзд у повітовому транспорті: причина

7 червня, 2024 п'ятниця
18:08
Світ

Міністерка у справах регіонів Естонії Пірет Гартман постановила, що українські біженці позбудуться права на безоплатний проїзд на автобусах повітових ліній, оскільки ті більше не потребують пільг для адаптації до нового середовища

Зміст

Про це повідомляє ERR.

Згідно з постановою, максимальна ціна одноразового квитка на повітових автобусних лініях становитиме 10 євро, а максимальна вартість проїзного на 30 днів - 150 євро.

"Українські воєнні біженці виключені з переліку осіб, які мають право на безоплатний проїзд на автобусах повітових ліній", - йдеться в пояснювальній записці до законопроєкту.

За словами Хартман, стосовно проїзду в громадському транспорті до біженців слід ставитися так само як і до громадян Естонії, оскільки українці мають такі самі права на отримання соціальних гарантій і різних субсидій.

Вона зауважила, що протягом певного часу, пільги на проїзд у транспорті для українців були обґрунтовані, аби люди, які залишили свої домівки через війну, отримали максимальну допомогу для найшвидшої адаптації до нового середовища.

Однак, як зазначила Хартман, цей період триває вже кілька років, і суспільство зробило все, щоб українці, які приїхали до Естонії, змогли працевлаштуватися, знайти житло та оволодіти естонською мовою.

"Сьогоднішня домовленість полягає в тому, щоб до українців застосовувалися ті самі правила, що й до громадян Естонії", - наголосила міністерка.

  • 30 травня повідомлялось, що комісія з питань міграції Парламентської асамблеї Ради Європи закликала європейські країни продовжити українським біженцям тимчасовий захист або створити нові умови для законного перебування українців на їхніх територіях.
Теги:
Естонія
біженці
Війна з Росією
допомога Україні
біженці з України
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