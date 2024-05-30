ПАРЄ закликала європейські держави продовжити українським біженцям терміни перебування
Комісія з питань міграції Парламентської асамблеї Ради Європи закликала європейські країни продовжити українським біженцям тимчасовий захист або створити нові умови для законного перебування українців на їхніх територіях
Про це повідомляє сайт ПАРЄ.
"Наголошуючи на важливості підтримувати орієнтований на людей підхід до розробки політики під час кризи, Міграційний комітет ПАРЄ звернувся до європейських держав з проханням дозволити продовження раніше узгодженого терміну тимчасового захисту або знайти нові способи забезпечити постійне та юридично безпечне перебування населення України на їхніх територіях і полегшити доступ шукачів притулку до наявних прав", - йдеться у повідомленні.
Комісія закликала країни ЄС надати українцям, які користуються тимчасовим захистом, право на постійне перебування в приймаючій країні після трирічного періоду проживання.
ПАРЄ також закликала звільнити людей, вимушено переміщених або висланих до Росії та Білорусі, та наголосила на "необхідності зміцнити співпрацю між різними сторонами та механізмами" для сприяння поверненню вимушено переміщених дітей.
"Втручання третіх сторін може забезпечити гарантії неупередженості та ефективності", - йдеться у проєкті постанови.
Ухвалений проєкт резолюції також включає низку заходів із надання допомоги внутрішньо переміщеним особам в Україні, зокрема швидке надання гуманітарної допомоги з особливим акцентом на потребах внутрішньо переміщених дітей та їхніх родин.
ПАРЄ нагадала, що, за даними ООН, після початку повномасштабної агресії РФ понад 5,9 млн українців знайшли притулок у Європі, а понад 500 тис. виїхали за межі європейського континенту. Крім того, в Україні близько 5 млн стали внутрішньо переміщеними особами.
- У квітні 2024 року в Німеччині через надмірний рівень міграції деякі райони та муніципалітети заявили про обмеження можливості приймання нових біженців, зокрема з України. У травні МВС Німеччини запропонувало розподіляти біженців з України рівномірно між країнами ЄС.
- Уряд Норвегії запропонував парламенту збільшити термін дії тимчасового колективного захисту для біженців з України з 3 до 5 років.
- Віцепрем'єр-міністр Угорщини Жолт Шем'єн заявив, що країна не видаватиме українських біженців і не досліджує, чи є людина військовозобов'язаною.
- Сенат Польщі ухвалив закон про продовження допомоги українським біженцям.
- В Ірландії закриють частину центрів, де живуть українські біженці.
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