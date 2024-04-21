"Інтеграція всіх людей більше неможлива": деякі райони Німеччини більше не хочуть приймати біженців з України

Про це заявив президент Німецької асоціації районів (DLT) Рейнхард Загер, передає Welt.

Зважаючи на постійний високий рівень міграції, округи Німеччини знову попереджають про надмірні вимоги.

"Кілька районів і муніципалітетів переповнені регулярною та нелегальною міграцією. Інтеграція всіх людей більше неможлива. Проблеми стають все більшими і більшими", – заявив Загер.

За його словами, саме тому райони більше не хочуть приймати біженців з України.

"При всій важливій солідарності з Україною, ми задаємося питанням, чи потрібно стільки людей з країни, яку атакує Росія, приїхати до нас", – додав він, зазначивши, що лише в районі Баден-Вюртемберзі проживає вдвічі більше українських біженців, ніж у всій Франції.

Натомість він запропонував українцям залишатись у безпечних місцях на заході України.

"Можливо, Польща також була б готова прийняти більше українських біженців, якби була підтримка з боку ЄС", - зауважив Загер.

Він розповів, що кількість шукачів притулку падає, але "справжньої зміни тенденції" не передбачити. Взимку цифри завжди знижувалися. Крім того, попри обіцянки федерального уряду, малоймовірно, що кількість депортацій істотно зросте.

"Осіннє оголошення канцлера Олафа Шольца про те, що держава "нарешті масово депортуватиме" людей, було нічим іншим, як заспокійливою пігулкою з гірким присмаком, оскільки вона не спрацювала", прокоментував президент DLT.

Від імені округів він закликав до "послідовного захисту кордонів Німеччини, доки зовнішні кордони ЄС є такими пористими", щоб запобігти в'їзду в країну мігрантам без перспективи захисту притулку. Він також запропонував "масштабні політичні дебати", зазначивши, що більше ніж 300 тис. людей на рік неможливо приймати.

"Необов’язково називати це верхньою межею, але опис виміру того, що є доступним, необхідний", - наголосив Загер.