В Ірландії закриють частину центрів, де живуть українські біженці
В Ірландії найближчими місяцями закриють "значну кількість" центрів, де живуть українські біженці
Про це повідомляє The Irish Time.
Зміни пов’язані із впровадженням нової політики щодо надання житла людям, які потребують тимчасово захисту, строком на 90 днів.
У департаменті інтеграції Ірландії зазначають, що люди кожного дня виїжджають із житла, наданого державою, аби шукати власне. Тому в Ірландії тепер планують "консолідувати і раціоналізувати портфель житла для осіб, які потребують тимчасового захисту".
"90-денна політика означає, що особи, які потребують тимчасового захисту, які прибули після 14 березня, не буде надано житло на більш тривалий термін, і люди також щодня залишають наші центри, щоб знайти своє власне житло", - сказав речник департаменту.
Прем’єр-міністр Ірландії Саймон Гарріс заявив, що майже 70 контрактів на розміщення українських біженців незабаром закінчаться.
Також він зазначив, що багато готелів і громадських об'єктів, які використовувалися як житло для біженців, знову будуть доступні для місцевого використання.
- 6 березня повідомлялось, що Ірландія планує скоротити виплати українським біженцям, які живуть у державному житлі. Крім того, для новоприбулих обмежать час перебування у держпомешканнях.
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