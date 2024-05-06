"Виходячи з елементарної гуманності": Угорщина не видаватиме українських біженців
Віцепрем'єр-міністр Угорщини Жолт Шем’єн заявив, що країна не видаватиме українських біженців
Про це повідомляє "Радіо Свобода".
За словами Шем’єна, Угорщина не розслідує, чи є людина військовозобов’язаною в Україні, чи ні, та, "виходячи з елементарної гуманності, не дозволить відправити її на смерть".
Він заявив, що "кожен біженець з України (в Угорщині – ред.) – у цілковитій безпеці та отримує всю допомогу – чи то угорську, чи то українську".
- 23 квітня, низка українських консульств призупинила видачу документів для українців призивного віку. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підтвердив цю інформацію. Згодом у МЗС дали розʼяснення щодо порядку отримання консульських послуг для чоловіків мобілізаційного віку.
- Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що його країна готова допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку, щоб вони "виконали свій громадянський обов'язок".
- Міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас заявив, що необхідно подумати про те, як допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку, які виїхали з країни.
- 25 квітня міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що його країна готова допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку, щоб вони "виконали свій громадянський обов'язок".
- Однак кілька днів потому міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський зазначив, що допомога Україні у поверненні українців мобілізаційного віку додому для Польщі може бути "етично неоднозначною". "Україні тут справді потрібно проявити ініціативу, тому що для нас це етично неоднозначне питання. Хоча, звісно, ми розуміємо, що Україна потребує своїх захисників, щоб захистити свою Батьківщину", - сказав він.
- 30 квітня міністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі Марчін Кервінський сказав, що Варшава у новій редакції закону про допомогу громадянам України через війну має намір урегулювати питання перебування у Польщі чоловіків призовного віку.
- Пізніше Косіняк-Камиш сказав, що рішення про сприяння у поверненні чоловіків призовного віку в Україну мають ухвалювати на рівні ЄС. Перемовини щодо цього вже розпочато.
- Водночас посол України в Польщі Василь Звари сказав, що Київ офіційно не звертався ні до польської сторони, ні до будь-яких інших партнерів із проханням сприяти поверненню чоловіків призовного віку в Україну.
- 2 травня радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що в ОП розраховують на "спільне європейське рішення" щодо повернення чоловіків в Україну.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.28 Купівля 39.28Продаж 39.8
- EUR Купівля 42.17Продаж 42.9
- Актуальне
- Важливе