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"Виходячи з елементарної гуманності": Угорщина не видаватиме українських біженців

6 травня, 2024 понедiлок
22:57
Війна з Росією Угорщина
Зміст

Віцепрем'єр-міністр Угорщини Жолт Шем’єн заявив, що країна не видаватиме українських біженців

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

За словами Шем’єна, Угорщина не розслідує, чи є людина військовозобов’язаною в Україні, чи ні, та, "виходячи з елементарної гуманності, не дозволить відправити її на смерть".

Він заявив, що "кожен біженець з України (в Угорщині – ред.) – у цілковитій безпеці та отримує всю допомогу – чи то угорську, чи то українську".

  • 23 квітня, низка українських консульств призупинила видачу документів для українців призивного віку. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підтвердив цю інформацію. Згодом у МЗС дали розʼяснення щодо порядку отримання консульських послуг для чоловіків мобілізаційного віку.
  • Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що його країна готова допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку, щоб вони "виконали свій громадянський обов'язок".
  • Міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас заявив, що необхідно подумати про те, як допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку, які виїхали з країни.
  • 25 квітня міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що його країна готова допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку, щоб вони  "виконали свій громадянський обов'язок".
  • Однак кілька днів потому міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський зазначив, що допомога Україні у поверненні українців мобілізаційного віку додому для Польщі може бути "етично неоднозначною". "Україні тут справді потрібно проявити ініціативу, тому що для нас це етично неоднозначне питання. Хоча, звісно, ​​ми розуміємо, що Україна потребує своїх захисників, щоб захистити свою Батьківщину", - сказав він.
  • 30 квітня міністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі Марчін Кервінський сказав, що Варшава у новій редакції закону про допомогу громадянам України через війну має намір урегулювати питання перебування у Польщі чоловіків призовного віку.
  • Пізніше Косіняк-Камиш сказав, що рішення про сприяння у поверненні чоловіків призовного віку в Україну мають ухвалювати на рівні ЄС. Перемовини щодо цього вже розпочато.
  • Водночас посол України в Польщі Василь Звари сказав, що Київ офіційно не звертався ні до польської сторони, ні до будь-яких інших партнерів із проханням сприяти поверненню чоловіків призовного віку в Україну.
  • 2 травня радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що в ОП розраховують на "спільне європейське рішення" щодо повернення чоловіків в Україну.
Теги:
Суспільство
Світ
Україна
мобілізація
Угорщина
біженці з України
Світ про Україну
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