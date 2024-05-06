"Виходячи з елементарної гуманності": Угорщина не видаватиме українських біженців

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

За словами Шем’єна, Угорщина не розслідує, чи є людина військовозобов’язаною в Україні, чи ні, та, "виходячи з елементарної гуманності, не дозволить відправити її на смерть".

Він заявив, що "кожен біженець з України (в Угорщині – ред.) – у цілковитій безпеці та отримує всю допомогу – чи то угорську, чи то українську".