Умєров провів зустріч з міністром оборони Сінгапуру Нг Енг Хеном: про що говорили
У неділю, 2 червня, міністр оборони України Рустем Умєров провів зустріч з міністром оборони Сінгапуру Нг Енг Хеном в рамках Азійського саміту з питань безпеки "Діалог Шангрі-Ла"
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
Під час зустрічі Умєров подякував Республіці Сінгапур за надання 22 карет швидкої допомоги для України.
"Поінформував свого колегу про ситуацію на передовій. Сподіваюся на розвиток плідної співпраці між Україною та Сінгапуром, зокрема у сфері оборонних технологій", - заявив він.
Окремо очільник українського оборонного відомства висловив вдячність міністру Нг Енг Хену "за гостинність та організацію важливого саміту з питань безпеки".
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Ввечері середи, 29 травня, Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, міністр оборони України Рустем Умєров і американський колега Ллойд Остін обговорили право України завдавати ударів по території Росії.
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