Унаслідок атаки РФ на Київ 31 липня зруйновано склад литовської волонтерської організації, де зберігалася гуманітарна допомога

Про це пише LRT.

Як зазначається, склад був повністю зруйнований унаслідок влучання російського безпілотника. Також понівечені сусідні будівлі.

У момент удару приміщення були практично порожні – там зберігалися тільки засоби індивідуального захисту (каски, жилети) для співробітників і медиків.

За словами директора Blue/Yellow Лаури Паукште, серйозних втрат організація не зазнала, люди не постраждали, тож робота фонду не припиняється.

"В Україні ніхто не застрахований від подібних атак. Це повсякденна реальність війни. Найголовніше, що не постраждали люди. Фонд не зазнав серйозних втрат, тому наша робота не припиняється — ми продовжимо збирати кошти й відправляти їх захисникам України", - сказала Паукште.

Російська армія в ніч на 31 липня атакувала Україну ракетами й "шахедами". У Києві внаслідок обстрілу загинули 15 людей, понад 140 постраждалих. Увечері 31 липня рятувальні роботи все ще тривали.

Серед загиблих унаслідок удару РФ - 6-річний каратист Матвій Марченко, а також патрульна поліцейська Лілія Степанчук. 1 серпня у Києві оголосили День жалоби.



