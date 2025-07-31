"До останньої хвилини сподівалися на диво": в Києві російська ракета забрала життя патрульної поліцейської Лілії Степанчук

Про це повідомляє голова Нацполіції Іван Вигівський у facebook.

Російський ракетний удар по житловому будинку у Святошинському районі Києва забрав життя патрульної поліцейської Лілії Степанчук.

"До останньої хвилини рідні та близькі сподівались на диво… Але дива, на жаль, не сталось. Рятувальники деблокували тіло поліцейської з-під завалів. Під руїнами будинку може перебувати її батько, на цей час тривають його пошуки", - йдеться у повідомленні.

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Лілія Степанчук була інспектором одного зі взводів патрульної поліції Києва, яка відповідала за обслуговування Лівого берега. Вона розпочала свою службу у 2017 році.

"Завжди щира, доброзичлива та віддана своїй справі - такою запам’ятає Лілію Степанчук уся поліцейська родина. Вона була світлою людиною, яка щиро служила українському народові, захищала людей і залишалася вірною Присязі до останнього подиху. Її самовідданість і людяність залишать глибокий слід у серцях усіх, хто її знав. Її життя обірвалося в мирному місті, від ворожої ракети...", - підкреслив Вигівський.