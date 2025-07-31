"Був душею всіх компаній і мріяв про перемоги": російська ракета вбила в Києві 6-річного каратиста Матвія Марченка

Про це повідомляє Ukrainian Karate Federation у facebook.

Вночі російські війська завдали масованого удару по Києву. Одна з ракет влучила у житловий будинок, забравши життя понад десятка людей. Серед загиблих - 6-річний вихованець клубу карате "Сен-Бін" Матвій Марченко.

Він був наймолодшим сином у родині й мав двох братів Михайла (8 років) та Лева (12 років), які також займаються карате.

За словами тренера Ігоря Єфименка, Матвій займався карате вже півтора року. Попри свій юний вік, він мав неабияку цілеспрямованість і ставився до тренувань дуже серйозно. Тренер підкреслює, що Матвій був душею будь-якої компанії та завжди тягнувся до старших, особливо до свого брата.

"Сьогодні Україна втратила ще одну світлу дитячу душу. Ще одного маленького мрійника. Майбутнього чемпіона. Хлопчика, у якого були цілі, воля та велике серце. Життя, яке щойно починалося. Це - не просто трагедія. Це - наслідок цинічної, кривавої російської агресії, яка щодня забирає життя невинних. Матвій став ще однією дитиною, вбитою російською ракетою. Світ має знати: в Україні не просто вбивають дітей. У нас вбивають майбутнє" - йдеться у повідомленні.