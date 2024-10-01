Університет у Канаді започаткував програму з дослідження кримськотатарської культури

Про це повідомляє представництво президента України в АР Крим.

"Ця стипендія надасть можливість науковцям продовжити докторське дослідження кримськотатарської історії, культури та суспільних процесів з перспективи вивчення корінних народів", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що першою стипендіаткою програми стала кримська татарка Нара Наріманова, яка виїхала до Києва з окупованого Криму у 2014 році, а зараз вступила в Альбертський університет для отримання докторського ступеня з кримськотатарських студій на Факультеті національних досліджень.

У представництві зазначили, що просування створення українських та кримськотатарських студій є одним пріоритетів задля формування на міжнародному рівні реального уявлення про Крим, його історію та роль у ній корінних народів.