Уряд Франції підтримав директора ліцею у конфлікті з ученицею через носіння чадри

Про це повідомляє BFMTV.

"Держава завжди буде підтримувати тих, хто перебуває на передовій проти нападів на світськість, проти спроб проникнення ісламістів у наші школи", - заявив Атталь, за словами якого вчитель "просто виконував свою роботу". Перед ефіром він зустрівся з ним особисто, оскільки справа набула значного резонансу у Франції.

Напередодні директор оголосив, що йде у відставку з міркувань безпеки, оскільки став об’єктом цькування та смертельних погроз в соціальних мережах. "Я йду після семи насичених і напружених років роботи з вами, а також після 45 років у французькій системі освіти", - написав він в електронному листі.

Керівництво паризького управління освіти з огляду на події останніх тижнів, їх висвітлення в ЗМІ та вплив, який вони могли мати, звільнило директора за кілька місяців до набуття ним пенсійного віку.

Наприкінці лютого одна з учениць заявила, що він її "штовхнув і вдарив ногою", коли просив зняти чадру. Тож подала скаргу на насильство, яку прокуратура Парижа відхилила.