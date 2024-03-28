Уряд Франції підтримав директора ліцею у конфлікті з ученицею через носіння чадри
Прем'єр-міністр Франції Габріель Атталь оголосив, що французький уряд висуне звинувачення в наклепі проти учениці ліцею, яка заявила, що зазнала насильства з боку директора. Той попросив її зняти чадру, оскільки носіння мусульманських хусток у школах заборонено законом
Про це повідомляє BFMTV.
"Держава завжди буде підтримувати тих, хто перебуває на передовій проти нападів на світськість, проти спроб проникнення ісламістів у наші школи", - заявив Атталь, за словами якого вчитель "просто виконував свою роботу". Перед ефіром він зустрівся з ним особисто, оскільки справа набула значного резонансу у Франції.
Напередодні директор оголосив, що йде у відставку з міркувань безпеки, оскільки став об’єктом цькування та смертельних погроз в соціальних мережах. "Я йду після семи насичених і напружених років роботи з вами, а також після 45 років у французькій системі освіти", - написав він в електронному листі.
Керівництво паризького управління освіти з огляду на події останніх тижнів, їх висвітлення в ЗМІ та вплив, який вони могли мати, звільнило директора за кілька місяців до набуття ним пенсійного віку.
Наприкінці лютого одна з учениць заявила, що він її "штовхнув і вдарив ногою", коли просив зняти чадру. Тож подала скаргу на насильство, яку прокуратура Парижа відхилила.
- Нагадаємо, у школах Франції влітку 2023 року заборонили носіння абаї — довгої, зазвичай чорної традиційної арабської жіночої сукні з рукавами, яку мусульманки одягають у громадських місцях. Про таке рішення заявив тодішній міністр національної освіти, а нині прем'єр-міністр Габріель Атталь.
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