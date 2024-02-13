Ув'язнений експрем'єр Таїланду Таксин отримав умовно-дострокове звільнення
У вівторок, 13 лютого, експрем'єр Таїланду, мільярдер Таксин Чінават після шестимісячного ув'язнення отримав умовно-дострокове звільнення
Про це повідомляє Reuters.
"Це офіційно, що він отримав умовно-дострокове звільнення. Це відповідає правилам департаменту виправних установ, - заявив прем'єр-міністр Сретта Тавісін. - Таксин був прем'єр-міністром протягом багатьох років і зробив багато хорошого для країни протягом тривалого часу. Після того як він вийде, він буде нормальним громадянином".
Згідно з повідомленнями, Таксин був у списку з 930 ув'язнених, які вважалися літніми або хворими та були схвалені для умовно-дострокового звільнення.
Відповідно до правил департаменту виконання покарань, він може вийти на волю після 18 лютого.
Попри умовно-дострокове звільнення, колишній лідер все ще може бути затриманий, оскільки прокуратура розглядає можливість пред'явлення йому звинувачення в зневазі до монархії під час інтерв'ю 2015 року.
Повернення Таксина минулого року збіглося в часі з обранням його союзника і політичного новачка Сретти на посаду прем'єр-міністра того ж дня, що посилило припущення про те, що обидві події були частиною закулісної угоди між Таксином і його впливовими ворогами в роялістсько-військовому істеблішменті Таїланду.
Союзники Таксина й уряд, очолюваний підтримуваною Шинаватрою партією "Пхеу Тай", відкинули цю версію.
- У серпні минулого року колишній прем'єр-міністр Таїланду Таксин Чінават був ув'язнений після повернення до країни після 15 років вигнання.
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