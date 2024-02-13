Ув'язнений експрем'єр Таїланду Таксин отримав умовно-дострокове звільнення

Про це повідомляє Reuters.

"Це офіційно, що він отримав умовно-дострокове звільнення. Це відповідає правилам департаменту виправних установ, - заявив прем'єр-міністр Сретта Тавісін. - Таксин був прем'єр-міністром протягом багатьох років і зробив багато хорошого для країни протягом тривалого часу. Після того як він вийде, він буде нормальним громадянином".

Згідно з повідомленнями, Таксин був у списку з 930 ув'язнених, які вважалися літніми або хворими та були схвалені для умовно-дострокового звільнення.

Відповідно до правил департаменту виконання покарань, він може вийти на волю після 18 лютого.

Попри умовно-дострокове звільнення, колишній лідер все ще може бути затриманий, оскільки прокуратура розглядає можливість пред'явлення йому звинувачення в зневазі до монархії під час інтерв'ю 2015 року.

Повернення Таксина минулого року збіглося в часі з обранням його союзника і політичного новачка Сретти на посаду прем'єр-міністра того ж дня, що посилило припущення про те, що обидві події були частиною закулісної угоди між Таксином і його впливовими ворогами в роялістсько-військовому істеблішменті Таїланду.

Союзники Таксина й уряд, очолюваний підтримуваною Шинаватрою партією "Пхеу Тай", відкинули цю версію.