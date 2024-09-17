В Амурській області РФ зник вертоліт з трьома особами
У Росії в Амурській області у вівторок, 17 вересня, зник вертоліт: на борту перебували три особи
Про це інформує російська пропагандистська агенція ТАСС.
Вказано, що наразі тривають пошукові роботи. До них залучили близько 20 осіб і 7 одиниць техніки
Крім того, за фактом зникнення вертольота відкрито кримінальну справу.
- У Московській області РФ 9 вересня під час випробувального польоту впав літак Ан-2. За попередніми даними, весь екіпаж загинув.
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