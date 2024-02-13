В Аргентині поширюється лихоманка Данге: від хвороби померли вже 29 людей
У понад половині провінцій Аргентини зареєстрували понад 39,5 тисячі випадків захворювання на небезпечну лихоманку Денге, 29 із яких завершилися летальним результатом
Про це повідомляє аргентинське міністерство охорони здоров’я.
У відомстві зазначили, що Денге виявили в 14-и з 24-х провінцій країни, а загальна кількість зареєстрованих на сьогодні випадків перевищила 39,5 тисячі. Із них 29 інфікованих лікарям врятувати не вдалося.
Найбільше хворих на лихоманку в провінціях у центрі й на північному сході країни, а також п’яти на північному заході.
За даними МОЗ Аргентини, лихоманка продовжує поширюватися швидкими темпами. Ще десять днів тому, на початок лютого, в країні було зареєстровано 36,8 тисячі випадків, із яких 1813 були завезені людьми, котрі приїхали до країни з-за кордону.
З кінця серпня минулого року до початку лютого рівень передачі вірусу становив 86 випадків на 100 тисяч жителів по всій країні.
Лихоманка Денге – це вірусна інфекція, що передається людині через укус інфікованих комарів і є поширеною в тропіках. За даними ВООЗ, у більшості людей, які захворіли на лихоманку Денге, симптоми не розвиваються, але якщо вони з’являються, то можуть включати високу температуру, головний біль, ломоту в тілі, нудоту і висип. Більшість людей одужують приблизно через тиждень, проте у разі важкої форми людину госпіталізують, адже Денге може призвести до летального результату.
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