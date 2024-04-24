В ЄС відреагували на рішення України про припинення видачі документів українцям за кордоном

Про це пишуть "Радіо Свобода" та Укрінформ.

Зокрема у Єврокомісії зазначили, що візьмуть рішення до відома, але "не розрізняють статі".

"Ми беремо це оголошення до відома. У мене немає конкретних коментарів, коли йдеться про Директиву про тимчасовий захист. Ми не розрізняємо статі, а також призовний статус. Це все, що маю сказати зі свого боку", – прокоментували речниця Єврокомісії з внутрішніх справ, міграції та внутрішньої безпеки Аніта Хіппер.

В ЄС сказали що не коментуватимуть рішення уряду України.

"Не нам коментувати рішення українського уряду щодо заходів, які необхідно вжити в контексті конфлікту. Єдине, що ми можемо зробити, - це пояснити, яка ситуація з цими особами, які перебувають на території Європи. Це те, що ми можемо зробити", – сказав представник Єврокомісії Ерік Мамер.

Також рішення української держави прокоментували у Німеччині. Там зокрема зазначили, що українські чоловіки мають однаковий з жінками статус захисту.

"Це не позначиться на статусі захисту, який є однаковим для чоловіків та жінок, що вони становлять переважну більшість біженців війни", - прокоментував речник МВС ФРН Максиміліан Калль.