В ЄС відреагували на рішення України про припинення видачі документів українцям за кордоном
Рішення України про припинення видачі документів українським чоловікам мобілізаційного віку за кордоном прокоментували у Євросоюзі
Про це пишуть "Радіо Свобода" та Укрінформ.
Зокрема у Єврокомісії зазначили, що візьмуть рішення до відома, але "не розрізняють статі".
"Ми беремо це оголошення до відома. У мене немає конкретних коментарів, коли йдеться про Директиву про тимчасовий захист. Ми не розрізняємо статі, а також призовний статус. Це все, що маю сказати зі свого боку", – прокоментували речниця Єврокомісії з внутрішніх справ, міграції та внутрішньої безпеки Аніта Хіппер.
В ЄС сказали що не коментуватимуть рішення уряду України.
"Не нам коментувати рішення українського уряду щодо заходів, які необхідно вжити в контексті конфлікту. Єдине, що ми можемо зробити, - це пояснити, яка ситуація з цими особами, які перебувають на території Європи. Це те, що ми можемо зробити", – сказав представник Єврокомісії Ерік Мамер.
Також рішення української держави прокоментували у Німеччині. Там зокрема зазначили, що українські чоловіки мають однаковий з жінками статус захисту.
"Це не позначиться на статусі захисту, який є однаковим для чоловіків та жінок, що вони становлять переважну більшість біженців війни", - прокоментував речник МВС ФРН Максиміліан Калль.
- 23 квітня низка українських консульств призупинила видачу документів для українців призивного віку. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підтвердив цю інформацію. Згодом у МЗС дали розʼяснення щодо порядку отримання консульських послуг для чоловіків мобілізаційного віку.
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