В Естонії хочуть закривати на ніч ще один прикордонний пункт з Росією
Естонський уряд розглядає можливість закривати на ніч ще один прикордонний пункт на кордоні з Росією - "Койдула"
Про це повідомляє ERR.
"Для цього є дві причини. По-перше, ефективніше виконання санкцій. Транспортні потоки скоротилися, і ми не повинні тримати кордон із Росією відкритим у нічний час. По-друге, звичайно, тут є і певна економія. Так, оскільки йдеться тільки про нічний режим роботи, то вона невелика, але якщо більше не розумно постійно тримати кордон відкритим, то будь-яка економія схвалюється", - заявив міністр фінансів Март Вирклаєв.
Зауважимо, що кілька тижнів тому уряд прийняв рішення закривати з 1 травня на ніч прикордонний пункт у Нарві. Тепер така ж пропозиція надійшла і щодо прикордонного пункту до "Койдула".
- 12 квітня очільник естонської контррозвідки заявив, що за останній рік російські спецслужби перейшли до більш агресивної тактики в Балтійському регіоні, включно з повідомленнями про замінування, кібератаками та втручанням у виборчий процес.
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