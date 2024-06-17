В Індії вантажний потяг врізався в пасажирський: є загиблі та поранені

Про це повідомляє Bloomberg.

За словами головної міністерки штату Західна Бенгалія Мамати Банерджі, вантажний потяг зіткнувся з потягом Kanchanjunga Express у районі Дарджилінгу.

На місце події прибули медики, групи реагування на надзвичайні ситуації та карети швидкої допомоги.

"Розпочато операцію з припинення вогню", - зазначила вона.

Згідно з інформацією офіцера поліції Абхішека Роя, який перебуває на місці події, 5 людей загинули і 25 отримали поранення.

На відео, розповсюджених у соціальних мережах, видно, як один потяг протаранив кінець іншого, при цьому одне з купе вертикально піднялося в повітря.

Що призвело до зіткнення, поки невідомо.