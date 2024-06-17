В Індії вантажний потяг врізався в пасажирський: є загиблі та поранені
У понеділок, 17 червня, у східному індійському штаті Західна Бенгалія вантажний потяг врізався в пасажирський, унаслідок чого загинуло щонайменше 5 людей, 25 поранено
Про це повідомляє Bloomberg.
За словами головної міністерки штату Західна Бенгалія Мамати Банерджі, вантажний потяг зіткнувся з потягом Kanchanjunga Express у районі Дарджилінгу.
На місце події прибули медики, групи реагування на надзвичайні ситуації та карети швидкої допомоги.
"Розпочато операцію з припинення вогню", - зазначила вона.
Згідно з інформацією офіцера поліції Абхішека Роя, який перебуває на місці події, 5 людей загинули і 25 отримали поранення.
На відео, розповсюджених у соціальних мережах, видно, як один потяг протаранив кінець іншого, при цьому одне з купе вертикально піднялося в повітря.
Що призвело до зіткнення, поки невідомо.
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Ввечері 5 червня біля чеського міста Пардубіце, пасажирський потяг з причіпними вагонами до Чопа, зіштовхнувся з вантажним поїздом, загинуло щонайменше 4 людини, серед них є дві українки.
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