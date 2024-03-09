В Індонезії через сильні зливи почалися паводки та зсуви ґрунту: загинули троє людей
Унаслідок злив та викликаних ними паводків й зсувів ґрунту, на заході Індонезії загинули щонайменше троє людей, ще 10 вважаються зниклими безвісти
Про це пише Сіньхуа із посиланням на місцеву владу.
Зазначається, що негода відучора вирує у провінції Західна Ява.
"Зливи викликали паводки й зсуви у 10 регіонах та містах провінції, змивши будинки та зруйнувавши мости", - йдеться у матеріалі.
Загалом від паводків постраждали десятки тисяч будинків, мешканці яких змушені шукати притулок деінде. Вода також вкрила багато доріг, паралізувавши транспортування. Влада розгорнула спеціальні евакуаційні центри, забезпечення яких здійснюється авіатранспортом.
За словами представників місцевої влади, негода вже вщухає і рівень води у ріках починає знижуватися.
- У грудні зафіксовано потужний шторм на північному сході США накрив: загинули щонайменше 4 людини. Також рекордна кількість опадів спричинила повені в австралійському Квінсленді, що призвели до евакуації цілого міста на півночі штату.
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