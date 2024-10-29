В Індонезії заборонили продаж нових iPhone 16: причина

Про це пише Bloomberg.

Як зазначається у заяві міністерства промисловості Індонезії, випущений у вересні iPhone 16 не може продаватися на території країни, адже місцевий підрозділ PT Apple Indonesia не виконав вимоги уряду країни щодо 40% вітчизняного вмісту для смартфонів та планшетів.

Втім, старіші продукти Apple все ще можна буде купити в Індонезії.

Bloomberg наголошує, що такі заборони створюють певні труднощі для компанії Apple, яка раніше мала гарні продажі свого флагманського продукту, особливо на ринку Китаю.

Кількість активних мобільних телефонів в Індонезії оцінюється в понад 350 мільйонів, що значно перевищує 270-мільйонне населення цієї країни.