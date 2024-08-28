В Ірані заявили, що готові до відновлення переговорів із США щодо ядерної програми
У вівторок, 27 серпня, верховний лідер Ірану Аятолла Алі Хаменеї оголосив уряду країни, що готовий відновити переговори із Сполученими Штатами щодо питання іранської ядерної програми
Про це пише АР.
"Це не означає, що ми не можемо взаємодіяти з тим самим ворогом у певних ситуаціях. У цьому немає нічого страшного, але не покладайте на них надії", - сказав Хаменеї.
Як пише видання, Хаменеї час від часу закликав до переговорів з Вашингтоном, але відмовився від них після того, як тодішній президент Дональд Трамп у 2018 році в односторонньому порядку вивів США з угоди.
Останніми роками між Іраном і США велися непрямі переговори за посередництва Оману та Катару, двох близькосхідних партнерів Сполучених Штатів. Заява Хаменеї пролунала через день після візиту прем'єр-міністра Катару в країну.
"Ми будемо судити про керівництво Ірану за їхніми діями, а не за словами. Ми давно говорили, що, зрештою, розглядаємо дипломатію як найкращий спосіб досягти ефективного, сталого рішення щодо ядерної програми Ірану", - йдеться в повідомленні державного департаменту США.
Там додали, що зараз "далекі від чогось подібного, враховуючи ескалацію Іраном у всіх сферах".
"Якщо Іран хоче продемонструвати серйозність або новий підхід, він повинен припинити ядерну ескалацію та почати значущу співпрацю з МАГАТЕ", - наголосили у держдепі США.
- Нещодавно очільник комітету розвідки палати представників США Майк Тернер заявив, що до кінця цього року Іран може оголосити себе ядерною державою.
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