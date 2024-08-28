В Ірані заявили, що готові до відновлення переговорів із США щодо ядерної програми

Про це пише АР.

"Це не означає, що ми не можемо взаємодіяти з тим самим ворогом у певних ситуаціях. У цьому немає нічого страшного, але не покладайте на них надії", - сказав Хаменеї.



Як пише видання, Хаменеї час від часу закликав до переговорів з Вашингтоном, але відмовився від них після того, як тодішній президент Дональд Трамп у 2018 році в односторонньому порядку вивів США з угоди.



Останніми роками між Іраном і США велися непрямі переговори за посередництва Оману та Катару, двох близькосхідних партнерів Сполучених Штатів. Заява Хаменеї пролунала через день після візиту прем'єр-міністра Катару в країну.



"Ми будемо судити про керівництво Ірану за їхніми діями, а не за словами. Ми давно говорили, що, зрештою, розглядаємо дипломатію як найкращий спосіб досягти ефективного, сталого рішення щодо ядерної програми Ірану", - йдеться в повідомленні державного департаменту США.



Там додали, що зараз "далекі від чогось подібного, враховуючи ескалацію Іраном у всіх сферах".

"Якщо Іран хоче продемонструвати серйозність або новий підхід, він повинен припинити ядерну ескалацію та почати значущу співпрацю з МАГАТЕ", - наголосили у держдепі США.