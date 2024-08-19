Іран до кінця 2024 року може оголосити себе ядерною державою, - глава комітету розвідки палати представників США Тернер
До кінця цього року Іран може оголосити себе ядерною державою
Про це заявив очільник комітету розвідки палати представників США Майк Тернер в ефірі CBS News.
"Те, що ми бачимо зараз з цією адміністрацією: (Іран, - ред.) може оголосити себе ядерною державою до кінця цього року - були повідомлення про те, що є така можливість", - сказав він.
Тернер підкреслив, що така ескалація - серйозна загроза для глобальної безпеки. Він вважає, що її спричинила "політична стратегія нинішньої адміністрації США".
На думку глави комітету розвідки палати представників США, "гнучкість" політики чинного американського президента Джо Байдена дозволила просувати Ірану свої ядерні можливості. Водночас він додав: адміністрація Трампа змогла обмежити намагання Тегерана завдяки "кампанії максимального тиску".
Ця заява оголошена на тлі нещодавньої дискусії стосовно ядерної політики Ірану кандидата у президенти США, ексочільника Білого дому Дональда Трампа. Під час свого головування він у 2018 році вивів Штати з ядерної угоди з Тегераном.
- 16 червня стало відомо, що Міжнародне агентство з атомної енергії упродовж років підтримувало дослідників у сфері ядерної енергетики з Ірану та відправляло їх на навчання до Росії.
- 19 липня державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, Іран значно просунувся у розвитку ядерних технологій і здатен дійти до вироблення розщеплюваного матеріалу для ядерної зброї протягом "тижня-двох".
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