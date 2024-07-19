Тиждень-два: Блінкен висловив занепокоєння щодо прискореного розвитку ядерної зброї Іраном
Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Іран значно просунувся у розвитку ядерних технологій і здатен дійти до вироблення розщеплюваного матеріалу для ядерної зброї протягом "тижня-двох"
Про це він заявив на безпековому форумі Aspen Security Forum у Колорадо.
За його словами, причиною прискореного нарощення потенціалу у галузі ядерної енергетики з боку Тегерана є розвал так званої іранської ядерної угоди.
"Замість того, щоб бути принаймні за рік від прориву у виробництві розщеплюваного матеріалу для ядерної зброї, він (Іран, - ред.) зараз, імовірно, перебуває за тиждень-два від цього", – наголосив держсекретар США.
Блінкен уточнив, що наразі Іран ще не розробив ядерної зброї, але робить відчутні кроки у цьому напрямку.
- 2 травня повідомлялося, що генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі перебуватиме з візитом в Ірані з метою обговорення ядерної програми цієї країни.
- Згодом з'ясувалось, що Міжнародне агентство з атомної енергії упродовж років підтримувало дослідників у сфері ядерної енергетики з Ірану та відправляло їх на навчання до Росії.
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