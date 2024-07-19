Тиждень-два: Блінкен висловив занепокоєння щодо прискореного розвитку ядерної зброї Іраном

Про це він заявив на безпековому форумі Aspen Security Forum у Колорадо.

За його словами, причиною прискореного нарощення потенціалу у галузі ядерної енергетики з боку Тегерана є розвал так званої іранської ядерної угоди.

"Замість того, щоб бути принаймні за рік від прориву у виробництві розщеплюваного матеріалу для ядерної зброї, він (Іран, - ред.) зараз, імовірно, перебуває за тиждень-два від цього", – наголосив держсекретар США.

Блінкен уточнив, що наразі Іран ще не розробив ядерної зброї, але робить відчутні кроки у цьому напрямку.