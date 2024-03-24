В Ірландії обрали нового прем'єра: він стане наймолодшим в історії країни
В Ірландії визначили ім’я наступного прем'єр-міністра. Цю посаду обійме чинний міністр вищої освіти Саймон Гарріс. Він стане наймолодшим очільником уряду в історії країни
Про це пише The Guardian.
Зазначається, що Гаррісу 37 років. Коли висунення кандидатів завершилося у неділю о 13:00 годині за місцевим часом, він був єдиним кандидатом на посаду.
Відомо, що наймолодшим главою уряду він стане не раніше 9 квітня, адже тоді ірландський парламент відновить свою роботу після великодніх канікул.
Очікується, що заступником лідера партії буде призначено міністра соціального захисту Хізер Хамфріс, яка є представником сільського прикордонного округу.
- Ірландія планує скоротити виплати українським біженцям, які живуть у державному житлі. Крім того, для новоприбулих обмежать час перебування у держпомешканнях.
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