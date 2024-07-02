В ISW оцінили, як Росія може використати головування в Радбезі ООН

Про це йдеться у зведенні Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що 1 липня Росія вперше з квітня 2023 року заступила на місячне ротаційне головування у Радбезі ООН. Аналітики припускають, що РФ, ймовірно, буде використовувати цю позицію як базу для проєкції сили в міжнародній системі, як вона це робила історично, зокрема під час головування у 2023 році.

Як додають в ISW, торік Росія використовувала своє головування в Раді Безпеки для просування кількох наративів щодо бажаного впливу Росії в міжнародній системі.

Експерти підкреслювали, що Росія використовує своє право вето в Радбезі ООН як основу для проєкції сили.

Аналітики зазначають, що кілька високопоставлених російських чиновників нещодавно розпочали кілька інформаційних операцій, покликаних зняти з себе відповідальність за добре документовані порушення Росією міжнародного права в Україні, ймовірно, для того, щоб створити умови для майбутнього головування в Радбезі.