В ISW оцінили, як Росія може використати головування в Радбезі ООН
Росія скористається своїм ротаційним головуванням у Раді Безпеки Організації Об'єднаних Націй (РБ ООН) для проєкції сили і впливу в міжнародній системі
Про це йдеться у зведенні Інституту вивчення війни (ISW).
Зазначається, що 1 липня Росія вперше з квітня 2023 року заступила на місячне ротаційне головування у Радбезі ООН. Аналітики припускають, що РФ, ймовірно, буде використовувати цю позицію як базу для проєкції сили в міжнародній системі, як вона це робила історично, зокрема під час головування у 2023 році.
Як додають в ISW, торік Росія використовувала своє головування в Раді Безпеки для просування кількох наративів щодо бажаного впливу Росії в міжнародній системі.
Експерти підкреслювали, що Росія використовує своє право вето в Радбезі ООН як основу для проєкції сили.
Аналітики зазначають, що кілька високопоставлених російських чиновників нещодавно розпочали кілька інформаційних операцій, покликаних зняти з себе відповідальність за добре документовані порушення Росією міжнародного права в Україні, ймовірно, для того, щоб створити умови для майбутнього головування в Радбезі.
- Нещодавно у США заявляли, що Росія через скликання засідання Ради Безпеки ООН намагається відвернути увагу інших держав від Глобального саміту миру у Швейцарії.
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