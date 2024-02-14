В Італії росіяни розклеїли дискредитаційні плакати з подружжям Зеленських

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Під роликом пропагандисти залишають провокаційний наратив: "Рим, Італія. Наші дні. Зеленського показують на всіх вулицях. Судячи з плакатів, його не люблять скрізь".

ЦПД звернувся до Посольства України в Італії. Такі листівки справді були розклеєні російською громадою в Італії. Мета цієї акції - створити ілюзію втоми від президента й України.

"Наразі листівки дискредитаційного змісту прибрані, а Посольство України в Італії вже працює над запобіганням подібних акцій рашистів у майбутньому", - додали у Центрі.