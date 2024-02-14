В Італії росіяни розклеїли дискредитаційні плакати з подружжям Зеленських
Ворожі ресурси поширюють відеозаписи з Італії, на яких зображено дискредитаційні плакати з подружжям Зеленських
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
Під роликом пропагандисти залишають провокаційний наратив: "Рим, Італія. Наші дні. Зеленського показують на всіх вулицях. Судячи з плакатів, його не люблять скрізь".
ЦПД звернувся до Посольства України в Італії. Такі листівки справді були розклеєні російською громадою в Італії. Мета цієї акції - створити ілюзію втоми від президента й України.
"Наразі листівки дискредитаційного змісту прибрані, а Посольство України в Італії вже працює над запобіганням подібних акцій рашистів у майбутньому", - додали у Центрі.
- Російські телеграм-канали поширюють інформацію про те, що нібито в Івано-Франківській області жінкам у декреті за 3 тисячі гривень пропонують "здавати" місцевих чоловіків працівникам ТЦК та СП. Це – фейк.
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