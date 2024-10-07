В Ізраїлі розпочалися заходи з вшанування пам'яті жертв різанини, вчиненої ХАМАС 7 жовтня
У понеділок, 7 жовтня, Ізраїль вшановує перші роковини найкривавішого в історії країни теракту, здійсненого терористами ХАМАСу
Про це повідомляє The Times of Israel.
Національні заходи вшанування пам'яті жертв проходять по всій країні.
Президент Ізраїлю Іцхак Герцог розпочав день хвилиною мовчання о 6:29 ранку – часом початку нападу на музичний фестиваль Nova Music Festival у кібуці Рейм.
У церемонії, що відбулася на місці трагедії, взяли участь рідні та близькі загиблих. Президент висловив співчуття та поділив горе з потерпілими.
Згодом на місці проведення музичного фестивалю зібрались тисячі людей, щоб вшанувати пам'ять тих, хто загинув під час різанини 7 жовтня, передає The Jerusalem Post.
Одночасно з меморіальними заходами, ізраїльські військові продовжують завдавати ударів по позиціях ХАМАСу у секторі Гази.
У Єрусалимі біля резиденції прем'єр-міністра Нетаньягу зібралися сотні людей, близькі яких стали заручниками терористів.
- 7 жовтня 2023 року палестинські збройні формування ХАМАС та "Ісламський джихад" відразу в кількох місцях з повітря та на суходолі розпочали масовану атаку на державу Ізраїль. Очільник збройного крила ХАМАСу Мухаммед ад-Дейфа заявив, що його бойовики розпочали операцію "Повінь Аль-Акси". За його словами, ці дії покликані захистити мечеть Аль-Акса у Єрусалимі. Палестинці випустили по території Ізраїлю 2-3 тис. ракет й одночасно захопили 7 громад на півдні.
- Федеральне бюро розслідувань (ФБР) оприлюднило попередження про підвищену загрозу терористичних актів у Сполучених Штатах напередодні річниці нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня.
- Крім того, Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) готує розширення наземної операції у центральній частині Гази до роковин нападу ХАМАС та закликає цивільних евакуюватись з районів Нусейрат та Бурейдж.
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