В оточенні Трампа лідерство взяла "партія війни", яка жорстко буде закручувати гайки по Росії, - дипломат Омелян

Про це в етері Еспресо розповів дипломат Володимир Омелян.

"Зараз йде дуже складна геополітична гра. Ми бачимо поступове зближення позицій США та Китаю, вони, щонайменше, взяли тайм-аут на рік, повернувшись на попередні позиції, щоб виробити якусь концепцію. Трамп вже входить в стратегію виборів до конгресу в наступному році. Йому важливо до цих виборів провести якісь значні зміни по українському питанню, щоб це продати своїм виборцям, що він зупинив війну або переміг Росію. Нас Бог врятував через впертість Путіна, що на Алясці не відбулося "Ялти-2", бо до неї Трамп був готовий і нас могли ламати через коліно - приймати російські умови - але Путін захотів всю Україну та абсолютно інші перемовини із Заходом. Це було неприйнятно для Трампа", - прокоментував дипломат.

За його словами, в оточенні Трампа лідерство взяла "партія війни", яка жорстко буде закручувати гайки по Росії. Хоч і російський пропагандист Дмитрієв сказав, що американські санкції вдарять по самих Штатах, а Росії нічого не загрожує, але подивимося на результати через пів року. У США знають, що роблять.

"До того ж якщо у нас буде посилений військовий компонент, бо з цим є серйозні питання - по фінансуванню і по самій зброї - маємо доволі непогані шанси зупиняти Росію, попри всю критичну ситуацію, яку зараз бачимо на окремих ділянках фронту. Російська армія не досягає необхідних для неї результатів, це теж певним чином - криза. Щодо мобілізації, яку може оголосити Путін, до речі, я не вірю, що будуть в Росії якість протести з приводу цього, - росіяни підуть воювати і грабувати. Як каже Путін, що війна - в генах Росії. Якщо у них не буде прогресу, будуть поразки на фронті, поглиблюватиметься економічна криза у РФ, то це вже буде серйозний виклик для Кремля. Думаю, саме на це роблять ставку американці", - резюмував Омелян.