В оточенні Трампа лідерство взяла "партія війни", яка жорстко буде закручувати гайки по Росії, - дипломат Омелян

Ірена Моляр
1 листопада, 2025 субота
16:41
Світ Дональд Трамп

Трампу важливо до виборів в американський конгрес у 2026 році провести якісь зміни по українському питанню, щоб продати своїм виборцям - він зупинив війну або переміг Росію

Про це в етері Еспресо розповів дипломат Володимир Омелян.

"Зараз йде дуже складна геополітична гра. Ми бачимо поступове зближення позицій США та Китаю, вони, щонайменше, взяли тайм-аут на рік, повернувшись на попередні позиції, щоб виробити якусь концепцію. Трамп вже входить в стратегію виборів до конгресу в наступному році. Йому важливо до цих виборів провести якісь значні зміни по українському питанню, щоб це продати своїм виборцям, що він зупинив війну або переміг Росію. Нас Бог врятував через впертість Путіна, що на Алясці не відбулося "Ялти-2", бо до неї Трамп був готовий і нас могли ламати через коліно - приймати російські умови - але Путін захотів всю Україну та абсолютно інші перемовини із Заходом. Це було неприйнятно для Трампа", - прокоментував дипломат.

За його словами, в оточенні Трампа лідерство взяла "партія війни", яка жорстко буде закручувати гайки по Росії. Хоч і російський пропагандист Дмитрієв сказав, що американські санкції вдарять по самих Штатах, а Росії нічого не загрожує, але подивимося на результати через пів року. У США знають, що роблять.

"До того ж якщо у нас буде посилений військовий компонент, бо з цим є серйозні питання - по фінансуванню і по самій зброї - маємо доволі непогані шанси зупиняти Росію, попри всю критичну ситуацію, яку зараз бачимо на окремих ділянках фронту. Російська армія не досягає необхідних для неї результатів, це теж певним чином - криза. Щодо мобілізації, яку може оголосити Путін, до речі, я не вірю, що будуть в Росії якість протести з приводу цього, - росіяни підуть воювати і грабувати. Як каже Путін, що війна - в генах Росії. Якщо у них не буде прогресу, будуть поразки на фронті, поглиблюватиметься економічна криза у РФ, то це вже буде серйозний виклик для Кремля. Думаю, саме на це роблять ставку американці", - резюмував Омелян.

  • 30 жовтня американський лідер Дональд Трамп доручив міністерству війни США негайно розпочати випробування ядерної зброї "на рівних умовах" з Росією та Китаєм. Водночас у Кремлі сподіваються, що "дані про випробування "Буревісника" донесли Трампу коректно".
16:34
ЗСУ, Сили оборони
Сили оборони відкинули ворога поблизу Нового Шахового на Донеччині, - DeepState
16:06
OPINION
Чому у Печерському та інших судах досі купа портновської поторочі
16:02
Володимир Зеленський
"Запрацюють уже в грудні": Зеленський доручив уряду підготувати зимовий пакет підтримки для населення
15:40
Київ отримав статус Міста музики ЮНЕСКО
15:33
сили ППО
Сили ППО за жовтень знешкодили 11 269 повітряних цілей ворога
15:07
Ексклюзив
Заморожені активи РФ слугуватимуть гарантією виплати репарації Україні, – єврокомісар Кубілюс
14:48
суд, санкції
У Франції засудили чотирьох болгар за вандалізм на меморіалі жертвам Голокосту на замовлення РФ
14:32
Олександр Лукашенко (26.01.2025)
"Литовці самі з території Білорусі перекидали сигарети": Лукашенко прокоментував інциденти з метеозондами в Литві
14:03
Ексклюзив
ЄС опинився в ситуації, коли вони не здатні до розширення, - аналітикиня Депутат
14:03
OPINION
З якими сподіваннями світ входить у листопад
13:48
Оновлено
Покровськ
У Покровську тривають стабілізаційні заходи за участю ГУР, - ЗМІ
13:45
Ексклюзив
Покровськ
У Покровську росіяни планують проведення двох операцій "під чужим прапором" з метою дискредитації Сил оборони, - Снєгирьов
13:27
Ексклюзив
дрон, безпілотник ЗСУ
На початок 2026 року можемо вийти на дуже цікаві показники у виробництві дронів, - офіцер ПС у резерві Храпчинський
12:47
Кремль москва
Економіка РФ демонструє системне падіння, - Служба зовнішньої розвідки
12:08
OPINION
Далекобійна сила: як українські БПЛА нищать російські радари та нафтобази
11:57
Мая Санду
Санду закликала ЄС не допустити гальмування євроінтеграції Молдови на тлі вето Угорщини щодо вступу України
11:54
Ексклюзив
окупанти, оркі, російські солдати
За останній місяць ворог частіше почав використовувати броньовану техніку на Покровському напрямку, - штаб-сержант 117-ОВМБр Вовк
11:33
Огляд
міжнародний огляд
Путін і Трамп занурюють світ у нову небезпечну ядерну еру, а війна стає відеогрою. Акценти світових ЗМІ 1 листопада
11:13
Ексклюзив
Протидронні спроможності країн ЄС - флагманський проєкт: Кубілюс про ініціативу "Стіна з дронів"
10:54
Литва прапор
Литва та Росія ведуть переговори щодо продовження угоди про транзит газу до Калінінграда
10:45
Ексклюзив
окупанти в Криму
Ентузіазм росіян до мобілізації вже почав зменшуватись, - Фейгін
10:41
Оновлено
РФ вдарила балістикою по Миколаєву: загинула людина, є поранені
10:25
Марк Карні
Карні вибачився перед Трампом за телевізійну рекламу проти тарифів
10:01
OPINION
Індія готова обходити санкції Трампа
09:41
ГУР вивело з ладу нафтопровід у Московській області РФ
09:38
Оновлено
РФ атакувала Україну дронами в ніч на 1 листопада: на Чернігівщині є поранені, на Дніпровщині горів навчальний заклад
09:28
Ексклюзив
крилата ракета 9М729 у військовому парку "Патріот" під Москвою, січень 2019 року
Особливої загрози не несе: авіаексперт Романенко про російську крилату ракету 9M729
09:09
На початку 2026 року розпочне діяльність Український фонд культурної спадщини, — Мінкульт
09:03
Фільми про Білий дім
Білий дім обмежив доступ журналістів до низки кабінетів
08:19
Огляд
Карта бойових дій за 25-31 жовтня
Карта бойових дій за період 25-31 жовтня: битва за Покровськ і Мирноград може вплинути на хід війни
08:14
Оновлено
ЗСУ
Протягом доби на фронті відбулося 157 боїв: найгарячіше на Покровському напрямку
08:01
OPINION
США — Китай: нам не можна бути тільки статистами
07:54
Огляд
відстрочка
У ТЦК йти не потрібно: як змінились правила оформлення та продовження відстрочок від мобілізації з 1 листопада
07:37
Ford, форд
Ford відкликає понад 79 тис. автомобілів у США через несправності дверей та світлової панелі
07:26
Огляд
Бандера і виноград, життя після перемоги та ШІ в кам’яному віці – 5 книг про історію повсякдення
07:14
дрон
Аеропорт Берліна призупиняв роботу через появу невідомого безпілотника
06:43
втрати окупантів
Армія РФ за добу війни в Україні втратила 900 військових, 9 артсистем і 6 танків
06:36
Джон Реткліфф
Очільник ЦРУ Реткліфф провів таємні переговори з посадовцями ЄС щодо обміну розвідданими, - Politico
00:20
Болгарія
Болгарія призупинила експорт палива в ЄС через санкції проти "Лукойлу"
2025, п'ятниця
31 жовтня
23:40
фейк, фейки
Журналіст німецького Bild опублікував лист-запрошення росіян відвідати Покровськ і Купʼянськ
Більше новин
