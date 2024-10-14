В розвідувальних операціях Китаю можуть брати участь до 600 тис. шпигунів, - WSJ

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Зазначається, що Пекін мобілізував служби безпеки, приватні компанії та цивільне населення Китаю, щоб підірвати конкуруючі держави та підтримати економіку країни.

Розслідування Конгресу США стверджує, що китайські вантажні крани, які використовуються в морських портах США, мали вбудовану технологію, яка могла дозволити Пекіну таємно керувати ними. Уряд США стверджував, що колишній головний помічник губернатора Нью-Йорка Кеті Хочул був китайським агентом.

Пресслужба китайського уряду, а також міністерства держбезпеки, громадської безпеки та оборони не відповіли на запити про коментарі. Раніше Пекін заперечував звинувачення в шпигунстві.

За даними американського агентства, хакери, яких підтримує Китай, перевищують кількість усіх кіберперсоналів ФБР принаймні 50 до 1.

За оцінками одного європейського агентства, в операціях Китаю зі збору розвідданих і безпеки може бути залучено до 600 тис. осіб.

За словами аналітиків і офіційних осіб, Китай також попередньо розмістив зловмисне програмне забезпечення в електромережах Індії на тлі прикордонної суперечки в 2021 році та в телекомунікаційних мережах на Гуамі, де розташована велика авіабаза США.

Голова Китаю Сі Цзіньпін закликав офіційних осіб і громадян уникати загроз інтересам країни, що призвело до широкого збору інформації.

Інший фактор перешкоджає відповіді західної розвідки: за Китаєм важко шпигувати, пише The Wall Street Journal. Розвідувальні операції Китаю децентралізовані, охоплюють безліч агентств і компаній приватного сектора. Вони працюють здебільшого автономно, що ускладнює проникнення в систему.

Представники європейської безпеки кажуть, що китайські студенти та запрошені науковці також стали основним каналом для китайського шпигунства на Заході. За словами офіційних осіб, останнім часом шпигуни, які маскуються під дослідників, стали краще приховувати свої сліди. Одним із прикладів є студенти, які спочатку записуються на мовні або літературні курси, а потім переходять на квантові обчислення або інші чутливі сфери.

За даними британської контррозвідки MI5, з 2022 року китайські агенти в LinkedIn звернулися до понад 20 тис. людей лише у Великій Британії, намагаючись змусити їх передати конфіденційну інформацію. MI5 відвідувала університети, попереджаючи їх про співпрацю з консультаційними компаніями чи університетами, підтримуваними Китаєм, які можуть ненавмисно передати цінну інтелектуальну власність.