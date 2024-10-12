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Індія стала другим після Китаю постачальником заборонених технологій для РФ, - Bloomberg

Світлана Кравченко
12 жовтня, 2024 субота
06:28
Світ Індія росія прапор

За рівнем експорту критично важливих технологій до Росії Індія підійнялася на друге місце серед найбільших постачальників, на першому залишається Китай

Зміст

Про це пише Bloomberg. 

За даними джерел видання, індійський експорт заборонених товарів, таких як мікрочипи, схеми та верстати, у квітні та травні перевищив 60 млн доларів, збільшившись приблизно вдвічі порівняно з попередніми місяцями цього року, і підскочив до 95 млн доларів у липні. Наразі Індію випереджає лише Китай.

Зазначається, що найбільше союзників України засмучує те, що посланці, які порушують це питання, не отримують відповідей від індійських колег. Міністерство закордонних справ Індії не надало відповіді, коли його попросили прокоментувати наведену статистику.

За останніми даними, майже п’ята частина чутливих технологій, які потрапляють у російський військово-промисловий комплекс, потрапила туди через Індію.

Водночас свіжі дані підкреслюють труднощі, з якими зіткнулися США та їхні союзники, намагаючись обмежити здатність Росії воювати в Україні через два з половиною роки після вторгнення військ Путіна. Експорт більшості таких предметів подвійного використання безпосередньо до Росії заборонений, тому Москва купує їх у третіх країнах -  іноді у мимовільних дочірніх компаній західних фірм або мереж посередників.

США та Європейський Союз більшість своїх зусиль зосередили на переліку технологій, які містяться в російській зброї або необхідні для її створення.

Поки союзники працюють над обмеженням деяких із цих маршрутів - наприклад Туреччини та Об’єднаних Арабських Еміратів, які були двома великими перевалковими пунктами - з’являються нові хаби. Серед них, за словами співрозмовників видання, Індія, Малайзія та Таїланд.

  • Як повідомлялося раніше, у травні імпорт нафти з Росії в Індію зріс до рекордного рівня у близько 2,1 млн барелів на добу на тлі зниження попиту на російську нафту з боку Китаю.
Теги:
Росія
Китай
Індія
Технології
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