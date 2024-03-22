"В Україні скасували вибори, українці не мають права голосу": добірка фейків та маніпуляцій світових ЗМІ за 22 березня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків і маніпуляцій, які іноземні ЗМІ продукували 22 березня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 22 березня іноземні ЗМІ запустили два фейки і одну маніпуляцію.
Маніпуляція: Британський журналіст Александр Меркуріс заявив: "Весь цей "проєкт Україна" не зміцнив НАТО. Схоже, що натомість він створює для європейців величезний головний біль, і якщо Дональд Трамп буде обраний у листопаді, цей головний біль стане ще сильнішим".
Дезінформація: "В Україні скасували вибори. Ці люди (українці - ред.) взагалі не мають права голосу", – заявила американська співведуча подкасту Redacted Наталі Морріс.
Дезінформація: "Нацизм та екстремістські націоналісти мають непропорційно великий вплив в українському політичному житті. Це факт", – ірландський журналіст Чей Боуз написав у мережі X.
- 19 березня іноземні ЗМІ поширювали закид щодо того, що Зеленський критикує президентські "вибори" у РФ, але нібито "скасував" українські.
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