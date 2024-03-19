Зеленський критикує "президентські вибори" в РФ, але "скасував" українські: добірка фейків та маніпуляцій світових ЗМІ за 19 березня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 19 березня іноземні ЗМІ запустили дві маніпуляції та один фейк.

Маніпуляція: "Верх нахабства: Зеленський! Сьогодні вранці він взяв на себе сміливість критикувати президентські вибори в Росії... тоді як сам скасував українські президентські вибори, які були заплановані на березень 2024 року", – французький політик Флоріан Філіппо написав у соцмережі X.

Маніпуляція: Американське видання The National Interest написало: "Замість заохотити Україну до переговорів про мирне врегулювання після успішної оборони Києва майже два роки тому, лідери США та Великої Британії вимагали від київського уряду продовжувати наступ... Захід просто відтягує неминуче, скидаючи свою стару техніку в руки українців".

Дезінформація: Норвезьке видання Steigan.no написало: "США/НАТО вплинули на вибори в Україні у 2005 році, коли переміг їхній кандидат Ющенко. Вони організували збройний переворот у 2014 році... Бомбардування східної України згодом продовжилися, знову ж таки заохочувані і фінансовані США/НАТО".