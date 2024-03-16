"ЗСУ планують силове захоплення Верховної Ради": Росія вигадала новий фейк

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій.

"Невдоволення політикою Зеленського у Силах оборони продовжує зростати, тому українські військові хочуть силою захопити Верховну Раду", - цю інформацію з посиланням на "закриті чати військових ЗСУ" тиражують пропагандистські ресурси.

У Центрі розповіли, що насправді це розвиток наративу, який Росія просуває від початку повномасштабної війни. Російський диктатор Володимир Путін ще в лютому 2022 року закликав українських військових "брати владу у свої руки".

"Активізація цього наративу припала на період після відставки головкома Залужного. І вже як мінімум вдруге пропагандисти використовують сфабриковані скріншоти з "секретних чатів українських військових". Такими вкидами пропаганда намагається підірвати взаємодовіру в українському суспільстві: цивільних до військових, політичного керівництва до військового командування, військових – до влади і командування", - пояснили у SPRAVDI.