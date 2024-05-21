В Україну прибула колона автівок, переданих Лондоном у рамках програми утилізації
В Україну прибула колона з 20 автомобілів, які передала столиця Великої Британії Лондон у рамках програми утилізації автомобілів з наднизьким рівнем викидів (Ulez)
Про це пише The Guardian.
Зазначається, що Україні передали понад 100 автомобілів, причому близько половини з них уже доставлено.
Британська українська допомога (BUAID), яка працює за цією схемою спільно з Transport for London (TfL), повідомила, що ще 13 автомобілів перебувають у дорозі до України, де їх використовуватимуть для медичних і гуманітарних цілей.
Як пише видання, Україна відчуває брак транспортних засобів, особливо поблизу лінії фронту, де звичайні автомобілі та фургони використовуються для транспортування поранених з поля бою і медичних установ до лікарень.
Зона Ulez розширив мер Лондона Садіком Ханом у серпні 2023 року. Тепер вона охоплює всю столицю, що робить її найбільшою у світі зоною стягнення плати за забруднення навколишнього середовища. Люди, які їздять у цій зоні на автомобілі, що не відповідає мінімальним стандартам викидів, мають платити 12,50 фунтів стерлінгів на день.
Довідка. ULEZ (Ultra Low Emission Zone) - це зона наднизького викиду шкідливих речовин, що була запроваджена в Лондоні 2020 року. Метою програми є знизити рівень шкідливих викидів в атмосферу міста, поліпшити якість повітря для мешканців і гостей Лондона, а також сприяти переходу на більш екологічний транспорт.
- 24 лютого мер Лондона заявив, що транспортний департамент міста внесе зміни до схеми утилізації автомобілів у зоні наднизьких викидів (Ulez), що дозволить передавати в Україну авто, які підлягають утилізації.
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