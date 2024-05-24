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В Японії помер собака, що став мемом Doge

24 травня, 2024 п'ятниця
12:58
Світ Doge wow

У п'ятницю, 24 травня, у Японії помер собака на ім'я Кабосу. Пес став мемом Doge та обличчям криптовалюти Dogecoin

Зміст

Про це повідомила власниця собаки Ацуко Сато у своєму блозі.

Зазначається, що собака помер уві сні вранці 24 травня. 

"Вранці 24 травня Кабосу пішов райдужним мостом. Дуже дякую всім вам за підтримку протягом багатьох років. Він пішов без страждань, ніби засинаючи, відчуваючи тепло моїх рук", - написала Сато.

Собаці було 18 років. Останнім часом він тяжко хворів - страждав від онкологічного захворювання, мав проблеми з вестибулярним апаратом та майже не їв.

Пес став популярним ще у 2013 році, коли фотографія Кабосу завірусилася в інтернеті. Він став основою мему Doge. Крім цього, собака потрапив на 12 позицію у списку MTV "50 речей попкультури, за які ми повинні дякувати їй".

На честь тоді вже відомого мему Doge було названо криптовалюту Dogecoin. Її свого часу активно просував мільярдер Ілон Маск.

Теги:
Суспільство
Японія
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