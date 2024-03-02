В Японських Альпах під лавину потрапили 10 людей
У суботу, 2 березня, під лавину в Японських Альпах потрапили десятеро людей: двох врятували за допомогою гелікоптера
Про це інформує Kyodo News.
Вказано, що сніговий обвал стався на 1888-метровій горі Казафукідаке в префектурі Нагано, від нього постраждали декілька груп людей. Для порятунку двох людей залучили гелікоптер, наразі їхньому життю загроз немає. Ще восьмеро - спустилися з гори самостійно.
Згодом ще одна група людей потрапила під лавину на горі Дайсен у префектурі Тотторі. Одну людину врятував альпініст, який перебував неподалік, інші двоє вважаються зниклими безвісти.
- 25 лютого над гірськолижним курортом Мон-Дор у Франції сталося сходження лавини. Четверо альпіністів загинули, троє отримали поранення.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38 Купівля 38Продаж 38.55
- EUR Купівля 41.09Продаж 41.93
- Актуальне
- Важливе