В Японських Альпах під лавину потрапили 10 людей

Про це інформує Kyodo News.

Вказано, що сніговий обвал стався на 1888-метровій горі Казафукідаке в префектурі Нагано, від нього постраждали декілька груп людей. Для порятунку двох людей залучили гелікоптер, наразі їхньому життю загроз немає. Ще восьмеро - спустилися з гори самостійно.

Згодом ще одна група людей потрапила під лавину на горі Дайсен у префектурі Тотторі. Одну людину врятував альпініст, який перебував неподалік, інші двоє вважаються зниклими безвісти.