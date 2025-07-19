"Вагнерівці" розстріляли 11 селян на золотовидобувній шахті в Центральноафриканській Республіці, - АР

Про це повідомляє АР.

Жертви були вбиті в середу ввечері на золотодобувній шахті у Ндасіма, яка знаходиться за 450 км на схід від столиці країни Бангі. Про це повідомили в п’ятницю місцеві жителі та гуманітарні працівники. Мешканцям довколишніх сіл заборонено доступ до шахти, яку контролюють "вагнерівці".

За словами свідків, жертви шукали залишки золота і гравію в шахті, коли їх розстріляли без попередження.

Двоє гуманітарних працівників, які говорили на умовах анонімності через страх стати мішенню, підтвердили, що жертвами були молоді люди з навколишніх сіл і більшість з них були застрелені.

Влада ЦАР поки що не надала жодних подробиць, а місцеві чиновники не відповіли на запити про коментар.

Інший свідок розповів, що деякі жителі села досі вважаються зниклими безвісти.

"У безробітних молодих людей немає іншого вибору, окрім як йти вночі на це місце (за гравієм – ред.)", - сказав він.

Видання зазначає, що ПВК "Вагнера" часто звинувачують у порушенні прав людини та позасудових вбивствах, за які угрупування практично не несе відповідальності в Центральноафриканській Республіці, де вони пообіцяли нібито боротися з повстанськими угрупованнями та відновити мир.