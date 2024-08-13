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Вбивство українських підлітків в Обергаузені: у Німеччині почався суд над підозрюваними 

Юлія Лаврук
13 серпня, 2024 вiвторок
10:10
Світ Володимир Єрмаков

Регіональний суд Ессена у Німеччині розпочав судовий процес над чотирма підозрюваними у вбивстві українських баскетболістів Володимира Єрмакова та Артема Козаченка

Зміст

Про це повідомляє DW.

У понеділок, 12 серпня, перед судом постали підлітки віком 14, 15 та 16 років. Їх звинувачують у вбивстві українських баскетболістів на ґрунті ксенофобії. Двоє з підозрюваних є громадянами Німеччини, інші двоє - громадянами Сирії.

На процесі присутні батьки вбитих підлітків. За словами адвокатки потерпілих Аліси Скальоне, вони розраховують на максимально жорстке покарання. Загалом заплановано 11 судових засідань до 21 листопада.

Зазначимо, що судовий процес над чотирма підлітками розпочався через пів року після вбивства українців.

Що відомо про вбивство українських баскетболістів у Німеччині

Увечері суботи, 10 лютого 2024 року, в Німеччині невідомий напав з ножем на двох українців. На автобусній зупинці на площі Віллі-Брандта в місті Оберхаузені між двома групами молодих людей спалахнула жорстока суперечка.

Зазначають, що спочатку вони сперечалися в автобусі, але перепалка завершилася фізичною сутичкою після виходу з автобуса на вищезгаданій площі. 

17-річний баскетболіст Володимир Єрмаков від отриманих травм помер у лікарні. 20 лютого, стало відомо про смерть другого українського баскетболіста Артема Козаченка.

Теги:
Спорт
Кримінал
Україна
Німеччина
баскетбол
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