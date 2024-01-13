Ведмідь Ямпіль, врятований із зони бойових дій в Україні, прибув до Шотландії
Азіатський чорний ведмідь, якого торік волонтери врятували з покинутого зоопарку в Ямполі, прибув до зоопарку "П'ять сестер" у Шотландії, де він тепер мешкатиме
Про це написали на facebook-сторінці зоопарку.
"Ми неймовірно раді повідомити, що сьогодні вранці Ямпіль прибув з нами сюди в зоопарк Five Sisters Zoo з бельгійського реабілітаційного центру Natuurhulpcentrum Opglabbeek", – йдеться в повідомленні.
У зоопарку розповіли, що ведмідь провів ранок, досліджуючи свій тимчасовий вольєр. Команда доглядачів була поруч, щоб переконатися, що тварині комфортно та є все необхідне, поки ведмідь освоїться.
Фото: facebook.com/fivesisterszoo
До весни Ямполя мають перевести у його постійний вольєр. Поки що триває збір пожертв на його облатування. З необхідних 200 тис. фунтів стерлінгів уже зібрано трохи більш ніж 70 тисяч.
Азіатські чорні ведмеді, також відомі як місячні ведмеді через жовту шерсть на грудях у формі півмісяця, віднесені до вразливих видів. У світі їх залишилося менш ніж 60 000.
- Волонтери врятували ведмедя з приватного зоопарку деокупованого Ямполя на Донеччині. У нього була контузія та інші травми. Ведмідь не мав документів, тож його назвали Ямполем на честь місця, з якого вивезли. Спершу клишоногий проходив реабілітацію на Волині, у Луцькому зоопарку. Згодом його вивезли спершу до Польщі, в Познань, тоді в реабілітаційний центр у Бельгії, а відтак тварина поїхала до Шотландії на постійне місце проживання.
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