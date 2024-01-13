Ведмідь Ямпіль, врятований із зони бойових дій в Україні, прибув до Шотландії

Про це написали на facebook-сторінці зоопарку.

"Ми неймовірно раді повідомити, що сьогодні вранці Ямпіль прибув з нами сюди в зоопарк Five Sisters Zoo з бельгійського реабілітаційного центру Natuurhulpcentrum Opglabbeek", – йдеться в повідомленні.

У зоопарку розповіли, що ведмідь провів ранок, досліджуючи свій тимчасовий вольєр. Команда доглядачів була поруч, щоб переконатися, що тварині комфортно та є все необхідне, поки ведмідь освоїться.

Фото: facebook.com/fivesisterszoo





До весни Ямполя мають перевести у його постійний вольєр. Поки що триває збір пожертв на його облатування. З необхідних 200 тис. фунтів стерлінгів уже зібрано трохи більш ніж 70 тисяч.

Азіатські чорні ведмеді, також відомі як місячні ведмеді через жовту шерсть на грудях у формі півмісяця, віднесені до вразливих видів. У світі їх залишилося менш ніж 60 000.