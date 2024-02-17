Велика Британія викликала представника посольства РФ через смерть Навального
Міністерство закордонних справ Великої Британії викликало представника російського посольства у зв’язку зі смертю опозиціонера Олексія Навального
Про це пише "Європейська правда" з посиланням на заяву речника британського МЗС.
Зазначається, що Кремль вважав Навального загрозою, "ув'язнив його за сфабрикованими звинуваченнями, отруїв забороненою нервово-паралітичною речовиною і відправив в колонію в Арктиці".
"Ніхто не повинен сумніватися в жорстокій природі російської системи. Його смерть має бути розслідувана повністю і прозоро", - йдеться у заяві.
Через це МЗС Великої Британії 16 лютого "викликало представника російського посольства, щоб чітко заявити, що ми покладаємо повну відповідальність на російську владу".
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