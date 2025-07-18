Велика Британія запровадила санкції проти підрозділів ГРУ та офіцерів розвідки РФ
Уряд Великої Британії ввів санкції проти трьох підрозділів ГРУ та офіцерів російської розвідки через гібридні операції Москви
Про це йдеться на сайті британського уряду.
Уточнюється, що санкції запровадили проти трьох підрозділів військового розвідувального агентства РФ (ГРУ), а також 18 офіцерів розвідки "за їхню участь в операціях з кібер- та інформаційного втручання по всьому світу на підтримку більш широких геополітичних та військових цілей Росії".
Зокрема, обмеження торкнулися підрозділів, яких "викрито в участі в бомбардуванні Маріупольського театру, нападі на Юлію Скрипаль та кіберопераціях на підтримку незаконної війни Путіна в Україні".
"Шпигуни ГРУ проводять кампанію з дестабілізації Європи, підриву суверенітету України та загрози безпеці британських громадян. Кремль не повинен сумніватися: ми бачимо, що вони намагаються зробити в тіні, і ми цього не потерпимо. Ось чому ми вживаємо рішучих заходів щодо санкцій проти російських шпигунів", – заявив глава МЗС Британії Девід Леммі.
- 7 липня уряд Великої Британії запровадив санкції проти Росії за використання хімічної зброї у війні проти України.
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