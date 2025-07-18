Велика Британія запровадила санкції проти підрозділів ГРУ та офіцерів розвідки РФ

Про це йдеться на сайті британського уряду.

Уточнюється, що санкції запровадили проти трьох підрозділів військового розвідувального агентства РФ (ГРУ), а також 18 офіцерів розвідки "за їхню участь в операціях з кібер- та інформаційного втручання по всьому світу на підтримку більш широких геополітичних та військових цілей Росії".

Зокрема, обмеження торкнулися підрозділів, яких "викрито в участі в бомбардуванні Маріупольського театру, нападі на Юлію Скрипаль та кіберопераціях на підтримку незаконної війни Путіна в Україні".

"Шпигуни ГРУ проводять кампанію з дестабілізації Європи, підриву суверенітету України та загрози безпеці британських громадян. Кремль не повинен сумніватися: ми бачимо, що вони намагаються зробити в тіні, і ми цього не потерпимо. Ось чому ми вживаємо рішучих заходів щодо санкцій проти російських шпигунів", – заявив глава МЗС Британії Девід Леммі.