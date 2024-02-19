Велика Британія зупинила дію однієї з двох схем легального в’їзду біженців з України

Про це йдеться на сайті уряду Британії.

Зазначається, що приймання заявок за програмою Ukraine Family Scheme припинилось у понеділок о 15:00 за лондонським часом. Програма дозволяла громадянам України, які відповідали вимогам, приєднатися до членів сім’ї або продовжити своє перебування у Великої Британії.

Наразі біженці, які вже отримали дозвіл за програмою Ukrainian Family Scheme, можуть жити, працювати та навчатися у Британії та отримувати фінансову допомогу протягом 3 років.

Після закриття програми Ukraine Family Scheme біженцям пропонують податись на іншу, спонсорську програму Homes for Ukraine, в межах якої британці приймають в себе українців в обмін на державну підтримку.

Термін дії перших віз, які видали українцям, закінчується в березні 2025-го, до цього часу біженці мають знайти альтернативний варіант легального перебування у Британії.