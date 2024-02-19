Велика Британія зупинила дію однієї з двох схем легального в’їзду біженців з України
З 19 лютого уряд Великої Британії зупинив роботу програми допомоги українським сім'ям Ukraine Family Scheme, яка була однією з двох схем законного в’їзду біженців з України
Про це йдеться на сайті уряду Британії.
Зазначається, що приймання заявок за програмою Ukraine Family Scheme припинилось у понеділок о 15:00 за лондонським часом. Програма дозволяла громадянам України, які відповідали вимогам, приєднатися до членів сім’ї або продовжити своє перебування у Великої Британії.
Наразі біженці, які вже отримали дозвіл за програмою Ukrainian Family Scheme, можуть жити, працювати та навчатися у Британії та отримувати фінансову допомогу протягом 3 років.
Після закриття програми Ukraine Family Scheme біженцям пропонують податись на іншу, спонсорську програму Homes for Ukraine, в межах якої британці приймають в себе українців в обмін на державну підтримку.
Термін дії перших віз, які видали українцям, закінчується в березні 2025-го, до цього часу біженці мають знайти альтернативний варіант легального перебування у Британії.
- Польський сейм проголосував за продовження тимчасового захисту для біженців з України до 30 червня 2024 року.
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