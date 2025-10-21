Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Головна Світ Великі шанси, що зустріч у Будапешті не відбудеться, - Рибачук
Ексклюзив

Великі шанси, що зустріч у Будапешті не відбудеться, - Рибачук

Ірена Моляр
21 жовтня, 2025 вiвторок
18:42
Світ

Трамп ще досі "отримує на горіхи" від американської преси за Аляску і вимушений кожного разу доказувати, що зустріч була дуже продуктивною

Зміст

Таку думку в етері Еспресо висловив політик Олег Рибачук, голова ГО "Центр спільних дій", віцепрем’єр-міністр України з питань євроінтеграції (2005).

"Будапешт та Будапештський меморандум для українців має своє історичне значення. Моя перша реакція на зустріч з Путіним у Будапешті - Трамп діє, як як колись діяв Путін, приїхавши до Києва і ставши поряд з Януковичем, щоб допомогти Януковичу перемогти на виборах. Тут дуже схожі паралелі, адже в Орбана складна внутрішньополітична ситуація та й ЄС вже не перший раз хоче припинити толерувати з ним, тому у нинішнього прем'єр-міністра Угорщини серйозні проблеми щодо виборів, які мають відбутися навесні", - зауважив Олег Рибачук.

За його словами, вже були виставлені команди з боку США та РФ щодо підготовки зустрічі, заявлені експерти високого рівня. Також говорилося про заплановані контакти держсекретаря США Марко Рубіо та міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова, і такий рівень свідчив про підготовку зустрічі Трампа і Путіна.

"А з іншого боку зрозуміло, що зустрітися і нічого не підготувати, то так не може бути. Трамп ще досі "отримує на горіхи" від американської преси за Аляску і вимушений кожного разу доказувати, що зустріч була дуже продуктивною. І все, що стверджував Трамп, було спростовано Кремлем. Зараз дуже схожа ситуація - Трамп після розмови телефоном з Путіним сказав про що домовилися - зупиняємо бойові дії по лінії розмежування, потім починаємо переговори, а далі буде видно. Цю основну тезу вже було спростовано спочатку Пєсковим, а потім і Лавровим. Російська пропагандистська машина говорить, що насправді ні про що там не було домовлено. Є версія, що зустріч буде на рівні Рубіо та Лаврова десь 30 жовтня, а, можливо, не буде", - прокоментував політик.

На його думку, прогнозувати вірогідність зустрічі - досить складно. Але шанси того, що зустріч не відбудеться, - великі. Хоча Путін чудово розуміє, що Трампу потрібна ця кінцева картинка, де він сидить з Путіним.

"Стратегія Трампа, який вже "закінчив 101 війну" за перших 101 день свого президентства, - щоб обидві сторони щось сказали чи мукнули, що вони згодні припинити бойові дії. Ми зараз бачимо по сектору Гази, що Трампу важливо, аби сторони погодилися на припинення бойових дій, під фанфарами підписати угоду. Але у відношенні України - набагато складніше. Зеленський вже вкотре заявив, що ми не збираємося нічого віддавати агресору. Україна та низка європейських лідерів "гаряче привітали" ініціативу Трампа припинити війну по лінії розмежування. Але з боку Росії ця ініціатива не викликає ентузіазму. І ми зараз стоїмо у цій точці", - резюмував Рибачук.

 

  • 16 жовтня президент США Дональд Трамп поговорив телефоном з російським диктатором Володимиром Путіним та заявив, що домовився з ним про зустріч в Будапешті.
  • Згодом президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий взяти участь у зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна у будь-якому форматі, який сприятиме результату.
Коментар з Антоном Борковським
