Венс: Припинення бойових дій в інтересах як України, так і Росії
Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що теперішня фаза війни між Росією та Україною є виснажливою для обох сторін, і настав момент для пошуку шляхів припинення бойових дій
Про це Джей Ді Венс заявив на інтерв'ю Pod Force One.
За його словами, російські війська зазнають значних втрат, попри мінімальні територіальні здобутки, а Україна стикається з серйозними внутрішніми викликами.
"Територія, яку росіяни захоплюють, настільки мала, і при цьому вони втрачають багато людей. Українці, зі свого боку, стикаються з багатьма проблемами", — сказав Венс.
На думку віцепрезидента США, збройне протистояння зайшло у фазу, коли подальші бої не приносять вигоди жодній зі сторін.
"Ми справді віримо, що досягли того моменту, коли й Росії, і Україні вигідно припинити боротьбу", — підсумував Венс.
Раніше він неодноразово виступав за необхідність дипломатичних зусиль для припинення війни та зосередження міжнародної уваги на мирному врегулюванні конфлікту.
- 28 вересня Джей Ді Венс заявив, що вважає дії російської армії у війні проти України неефективними, а величезні людські втрати невиправданими.
