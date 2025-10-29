Венс: Припинення бойових дій в інтересах як України, так і Росії

Про це Джей Ді Венс заявив на інтерв'ю Pod Force One.

За його словами, російські війська зазнають значних втрат, попри мінімальні територіальні здобутки, а Україна стикається з серйозними внутрішніми викликами.

"Територія, яку росіяни захоплюють, настільки мала, і при цьому вони втрачають багато людей. Українці, зі свого боку, стикаються з багатьма проблемами", — сказав Венс.

На думку віцепрезидента США, збройне протистояння зайшло у фазу, коли подальші бої не приносять вигоди жодній зі сторін.

"Ми справді віримо, що досягли того моменту, коли й Росії, і Україні вигідно припинити боротьбу", — підсумував Венс.

Раніше він неодноразово виступав за необхідність дипломатичних зусиль для припинення війни та зосередження міжнародної уваги на мирному врегулюванні конфлікту.