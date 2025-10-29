Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Спецпроєкти
Головна Світ Венс: Припинення бойових дій в інтересах як України, так і Росії

Венс: Припинення бойових дій в інтересах як України, так і Росії

Адріана Муллаянова
29 жовтня, 2025 середа
20:31
Світ віце-президент США Джей Ді Венс

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що теперішня фаза війни між Росією та Україною є виснажливою для обох сторін, і настав момент для пошуку шляхів припинення бойових дій

Зміст

Про це Джей Ді Венс заявив на інтерв'ю Pod Force One.

За його словами, російські війська зазнають значних втрат, попри мінімальні територіальні здобутки, а Україна стикається з серйозними внутрішніми викликами.

"Територія, яку росіяни захоплюють, настільки мала, і при цьому вони втрачають багато людей. Українці, зі свого боку, стикаються з багатьма проблемами", — сказав Венс.

На думку віцепрезидента США, збройне протистояння зайшло у фазу, коли подальші бої не приносять вигоди жодній зі сторін.

"Ми справді віримо, що досягли того моменту, коли й Росії, і Україні вигідно припинити боротьбу", — підсумував Венс.

Раніше він неодноразово виступав за необхідність дипломатичних зусиль для припинення війни та зосередження міжнародної уваги на мирному врегулюванні конфлікту.

  • 28 вересня Джей Ді Венс заявив, що вважає дії російської армії у війні проти України неефективними, а величезні людські втрати невиправданими.
Теги:
Новини
Україна
Росія
політика
російська армія
Війна з Росією
США
Дипломатія
Читайте також:
Попасна
Автор Анатолій Буряк
26 жовтня, 2025 неділя
Від казкового збагачення на ЗСУ до повного зникнення: військовий описав сім етапів деградації кожного міста, до якого наближається лінія фронту, й закликав мобілізуватися
ядерна зброя росії
Автор Віталій Бесараб
26 жовтня, 2025 неділя
З 13 спроб пуску міжконтинентальних ракет росіян лише дві відірвались від землі, - військовий оглядач Тимочко
Арсеній Яценюк на КБФ
Автор Євген Козярін
26 жовтня, 2025 неділя
Путін точно буде проводити ескалацію і відповіддю має бути подвійна ескалація, - Яценюк
Київ
+7.8°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.78
    Купівля 41.78
    Продаж 42.26
  • EUR
    Купівля 48.63
    Продаж 49.28
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, середа
29 жовтня
20:55
Огляд
TikTok
Чи настане кінець китайської епохи TikTok: Трамп і Сі Цзиньпін на порозі історичної угоди
20:38
Ексклюзив
Володимир Кудрицький
"Це політичне замовлення з ОП": експертка з енергетики Кошарна про підозру ексочільнику Укренерго Кудрицькому
20:05
OPINION
Зустріч Трампа і Сі, найімовірніше, закінчиться нічим
20:04
віце-президент США Джей Ді Венс
"Його грубість мене зачепила": Венс пояснив, чому виник конфлікт із Зеленським в Овальному кабінеті
19:56
Оновлено
Андрія Ярмоленко (на передньому плані) та Валерій Бондар, "Динамо" - "Шахтар"
Кубок України: "Динамо" перемогло "Шахтар", результати та розклад інших матчів 1/8 фіналу
19:44
Куба
"Пам'ятаємо побажання "успіхів" Путіну у війні": Україна закриває посольство на Кубі
19:41
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
РФ запустила безпілотники по території України: ситуація ввечері 29 жовтня
19:40
Ексклюзив
У Покровську росіяни використовують тактику малих котлів, - військовий експерт Снєгирьов
19:25
Ексклюзив
окупанти, оркі, російські солдати
"В тумани і дощі росіян буде складніше виявити": 63 ОМБр про особливості боїв восени
19:25
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
18:54
Оновлено
Володимир Кудрицький в суді
Кудрицького взяли під варту на 60 діб із можливістю внесення застави у 13,7 млн грн
18:38
Ексклюзив
Білий Дім
Ситуація із шатдауном виглядає критично, - очільник Українсько-Американського дому Шеремета
18:34
наркотики
Німеччина екстрадувала до України підозрюваного у виробництві та збуті психотропів
18:31
Ексклюзив
Костянтин Єлісєєв
Трамп не піде на нову зустріч з Путіним, якщо не буде домовленості про припинення вогню, - дипломат Єлісєєв
18:21
Долари
Nvidia стала першою компанією у світі з ринковою вартістю $5 трлн
18:02
OPINION
"Тисяча порізів" на Дніпровському напрямку: що стоїть за активізацією окупантів і навіщо ворог створює ілюзію прориву
18:01
Оновлено
Міністр оборони Бельгії пообіцяв "зрівняти Москву із землею", якщо Путін випустить ракету по Брюсселю. В посольстві РФ відреагували
18:01
прапор, Євросоюз
Країни ЄС у спільній заяві засудили порушення повітряного простору Литви метеокулями з Білорусі
17:57
Аналітика
Ізраїльський аеростат HAAS
Чи захистять аеростати наше небо?
17:54
Ексклюзив
Валентин Манько
У Генштабі поки не встановили, чи карти, оприлюднені полковником Маньком є "з обмеженим доступом"
17:13
Пресреліз
Костянтин Жеваго
Апеляційний суд міста Париж відмовив НАБУ та САП в екстрадиції Костянтина Жеваго з Французької Республіки
17:06
Ексклюзив
Нова торговельна угода з ЄС: українським виробникам доведеться знижувати ціни на масло, аби в Україну не зайшов імпорт
17:02
Генштаб, ЗСУ, фронт
З початку доби на фронті зафіксували 122 бої: найгарячіше – на Покровському напрямку
16:50
фейк
"Поліція затримала двох українських біженців за крадіжку цінностей з Лувру": ЦПД попередив про новий фейк РФ
16:46
Кирило Дмитрієв
РФ та США близькі до "дипломатичного вирішення": Дмітрієв заявив, що війна в Україні може припинитися протягом року
16:14
Литва білорусь кордон
Литва залишить кордон із Білоруссю закритим до 30 листопада через інциденти з повітряними кулями
16:12
Купʼянськ
"Будь-які заяви про оточення є вигадкою": Угруповання Обʼєднаних сил про слова Путіна щодо ситуації в Купʼянську
16:01
Геннадій Труханов
"Масштаби стихійного лиха перевищили можливості будь-якої системи": Труханов прокоментував отримання підозри
16:00
OPINION
Про гнучкість і керованість: що не так з курсовою стабільністю
15:50
Ексклюзив
Європейський парламент
У деяких аспектах ЄС необхідно відмовитися від принципу одностайності, - депутат Європарламенту Жалімас
15:49
ядерна торпеда "Посейдон"
У РФ провели випробування підводного апарата "Посейдон", який нібито неможливо перехопити
15:33
Ексклюзив
комплекс ППО Terrahawk Paladin
Контроль неба - ключ до безпеки України, - Іонова
15:27
Санае Такаїчі під час зустрічі з Дональдом Трампом
Прем’єрка Японії Такаїчі відхилила прохання США про заборону імпорту російських енергоносіїв, - Reuters
15:24
Ексклюзив
борошно
Україна може експортувати в ЄС 30 тис. тонн борошна. Як це позначиться на цінах в Україні
15:12
винищувачі МіГ-29
Польські винищувачі перехопили розвідувальний літак РФ, що летів над Балтійським морем
14:51
Огляд
міжнародний огляд
Наплив нових українських біженців викликає негативну реакцію в Берліні й Варшаві, а Україна планує розпочати обмежений експорт зброї у листопаді. Акценти світових ЗМІ 29 жовтня
14:28
У Третьому корпусі розповіли, як військовим повернутися на службу після СЗЧ і уникнути суворого покарання
14:24
Партнерський матеріал
ІХ Український Жіночий конгрес
Сміливість бути першими: у Києві відбувся ІХ Український Жіночий конгрес 
14:03
OPINION
Місію провалено. Як головна переговорна зірка Росії Кіріл Дмітрієв не досяг скасування санкцій проти РФ?
13:44
Нафтобаза
Дрони масовано атакували РФ: зупинено роботу більше 10 аеропортів, - ЗМІ
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV