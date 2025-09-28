Венс: Росія має прокинутися й визнати реальність на фронті, її армія гине ні за що

Про це політик заявив у своєму інтерв'ю телеканалу Fox News, що вийшло у неділю, 28 вересня 2025 року.

"Росіяни вбивають багато людей, втрачають багато своїх, і їм нема чого показати", - сказав Венс.

"Дуже багато людей гине. Їм нема чого за це показати. Скільки ще людей вони готові втратити? Скільки ще людей вони готові вбити за мізерну, якщо взагалі бодай якусь, військову перевагу на місцях?", - додав він.

За словами віцепрезидента США, представники РФ відмовляються від зустрічей як напряму з українцями так і за посередництва США. Тим часом російська армія й надалі продовжує нести колосальні втрати й при цьому суттєво не просуватися на фронті.

"Ми продовжимо працювати заради миру і сподіваємося, що росіяни нарешті усвідомлять реальність на землі. Ми віддані миру, але для танго потрібні двоє. На жаль, останні тижні росіяни відмовляються від двосторонніх зустрічей з українцями та тристоронніх зустрічей з нами та українцями. Ми активно прагнемо миру від початку роботи адміністрації, але росіяни мають прокинутись і прийняти реальність", - наголосив Венс.