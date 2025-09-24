Від однієї крайності до іншої: чи буде Трамп помагати Україні повертати території. Пояснюємо

Такі слова – розворот на 180 градусів від попередніх ідей про "обмін територіями" та табу на розмови про перемогу у війні. Але чи це справжня зміна стратегії, чи лише слова без дій за якими часто любить прикриватися президент США? Детальніше проаналізує Еспресо.

Риторика заяв Трампа: від миру за поступки до війни до перемоги

Заяви Дональда Трампа про війну вже давно втомили українців, оскільки у більшості вони не мають нічого спільного з реальністю.

"Коротко, що нового дають заяви Трампа зроблені за сьогодні, або що вони означають для нас – абсолютно нічого. І що відповідно нам очікувати далі? Теж нічого", - лаконічно коментує нардеп Ярослав Железняк.

"Навіть зіпсований годинник може показувати правильний час", – дотепно каже Володимир Горбач, політичний аналітик Інституту Євроатлантичного співробітництва, експерт з питань зовнішньої та внутрішньої політики України.

Адже достатньо згадати про те, що Трамп багато разів обіцяв покласти край конфлікту за "24 години", але коли став президентом, тоді почав говорити, що це був просто жарт... Отже, за такою логікою, кожна нова заява може виявитися "просто жартом".

Однак варто зауважити, що чи не за кожною риторикою Трампа стоїть певна ідея самовихваляння та вигоди. У випадку "24 годин" – очевидна вигода перед виборами, самохвальба, що він "справжній лідер", який все швидко вирішує.

Те саме стосується пізніших заяв, мовляв, Байден у всьому винен, а Україна тепер винна США гроші й взагалі не може перемогти більшу ядерну країну, потрібно шукати компроміс і миритися з РФ, не пускати Україну в НАТО, легалізувати "обмін територіями" і так далі, які можна перекласти так: до мене не має бути ніяких питань, треба отримати вигоду від війни і максимально задобрити Путіна з яким маємо дружити, дослухатися і буде мир в Україні.

У підсумку це дало світу ілюзію мирних переговорів та невиправданих сподівань, що ось-ось війна закінчиться на "прийнятних" для всіх умовах. Очевидно, що Кремль маніпулював Трампом, котрий зараз і сам це визнає кажучи: "Путін мене підвів", а також, що війна скоро не закінчиться.

Найбільш болісним ударом стала зустріч на Алясці, коли перед російським диктатором розстелили червону доріжку і ніхто не зрозумів дій президента США. Але Трамп випромінював оптимізм порозуміння, кілька тижнів сподіваючись, що Путін прийме щедрі умови, зустрінеться з Зеленським, війна закінчиться і президент США отримає Нобелівську премію миру, яку так хоче здобути.

Нічого з цього не сталося. Навпаки, Путін сприйняв це як "зелене світло" на посилення агресії – найбільші атаки шахедами з багатьма жертвами серед цивільних, нові кровопролитні наступи на сході та півдні країни, лякання НАТО російськими дронами, літаками та навіть ядерним ударом (на навчаннях "Захід" цим займалися).

І тут непередбачуваний Дональд Трамп вирішив більше не чекати на "прозріння" свого друга Путіна, а сам наче "прозрів" (як він, по суті, сказав після детального вивчення ситуації) почав робити те, що від нього вже й ніхто не очікував – риторикою підтримувати курс на перемогу України.

"Запаморочливі повороти сюжету так часто виникають в політиці президента США Дональда Трампа щодо України, що стали буденними", - іронізують у CNN.

Спершу це відобразилося на заявах про дволиких європейців, які однією рукою допомагають Україні, а іншою фінансують Росію, продовжуючи купляти в неї енергоресурси. Тепер же Трамп сказав, чим здивував навіть Зеленського (якого також похвалив), що Україна може повернути всю територію у первісних кордонах за умов підтримки ЄС та НАТО, а також що Росія має "великі економічні проблеми" і виглядає як "паперовий тигр", мовляв, не здатна завершити війну швидко чи ефективно. Він також запропонував жорсткіші економічні кроки та закликав європейських партнерів діяти.

Але Трамп нічого не сказав про те, як він сам збирається діяти для втілення цих гарних слів? Адже ніяких нових санкцій проти РФ не ввів, зброї своїм коштом та чітких гарантій безпеки Україні не дав, а просто перекладає все це на плечі та кишені Європи.

Стратегія України незмінна – вижити й дочекатися краху РФ

фото: gettyimages

Нічого дивного, що у The Telegraph написали прямолінійний заголовок: Трамп "умиває руки" від війни в Україні. Те, що на перший погляд може здатися приголомшливим розворотом, насправді може бути поганою новиною для українців, відзначають у виданні.

"Замість того щоб пообіцяти нову допомогу Україні або посилити тиск на Росію, Трамп фактично перекладає відповідальність на Європу та НАТО. Він не анонсує додаткової підтримки Києва й не погрожує Москві новими санкціями. Його єдине зобов’язання - продовжувати продавати зброю союзникам", - пишуть у виданні і додають, що така позиція Трампа навряд змінить ситуацію щодо війни в Україні.

Адже Україні нічого іншого не залишається робити, як продовжувати воювати та виснажувати російську економіку ударами по НПЗ, які зменшують гаманець Кремля та створюють черги на заправках та, можливо, якийсь суспільний тиск у РФ.

Для цього країна продовжує збільшувати обсяги виробництва власної зброї.

Як пише The Washington Post, замість прийняття у НАТО і надання подібних гарантій, західні союзники України прийняли альтернативну стратегію, щоб допомогти їй: інвестувати мільярди в українську збройову промисловість, щоб вона могла краще захищатися. Натомість Захід отримає новітню вже випробувану зброю, якою, при потребі, сам буде захищатися від російської агресії.

"Перехід війни до позиційної форми призводить до її затягування та несе великі ризики як для Збройних сил, так і для держави в цілому. … Найгірше – на нас чекає подальше ускладнення ситуації. … Очевидно, що перемога України сьогодні – це позбавлення Росії можливості нав’язувати свої умови через війну. Це програма-мінімум для виживання. Тому стійкість держави в умовах такої війни на виснаження повністю залежить від ситуації на фронті. ... Своєю чергою, ситуація на фронті залежить від багатьох чинників, і найголовніший — це розвиток технологій, які щоденно змінюються з очевидною тенденцією", - нещодавно відзначив на сторінках ZN.ua колишній головнокомандувач ЗСУ, посол у Великій Британії Валерій Залужний.

Перед Україною знову ставлять неможливі вимоги

Війна з Росією, фото: Генштаб

Війна на виснаження має одну суттєву проблему – першим може виснажитися не РФ, а саме Україна. Гарантій тут немає. Адже Україна все більше залежить від фінансів Заходу (навіть хоче, щоб ті почали платити українським військовим), де будь-яка зміна уряду може їх перекрити, вже не кажучи про гостру нестачу солдат та великого відтоку населення через відсутність перспектив закінчення війни. Без грошей, військових, робітників та робочої економіки, зрозуміло, що досягти бажаного результату складно, якщо взагалі можливо.

Тому у CNN і кажуть, що, виходячи зі слів Трампа, президент України Володимир Зеленський тепер мусить перейти від однієї "неможливої вимоги до іншої".

"Від нього вже не вимагають робити болючі поступки територіями, за які Україна заплатила тисячами життів у їхній обороні. Натомість його тепер підштовхують до нереалістичного завдання – відвоювати землі, які не вдалося повернути ще влітку 2023 року під час ретельно підготовленого контрнаступу. Жоден із цих варіантів не є легким і не гарантує ані зміцнення позицій Зеленського, ані посилення України", - аналізують у виданні.

А стосовно поганого стану російської економіки, американські журналісти вважають, що країна, яка може витримати близько мільйона жертв, також "може впоратися з економічною нестабільністю або ігнорувати її".

"Москва може витримати цей біль, а коли він стане надто сильним, Китай, її ключовий фінансовий партнер, ймовірно, знайде спосіб допомогти", - пишуть у CNN і додають, що це екзистенційна війна для Путіна, тому він зробить все можливе, щоб продовжувати "досягнення своїх цілей", які нібито можуть виправдати такі великі втрати для його влади.

У підсумку весь цей розворот Трампа може бути лише черговою маніпуляцією (наприклад, для пошуку голосів на виборах у Конгрес, які скоро стартують) через нездійсненність задуманого. Тим більше, що державний секретар США Марк Рубіо за кілька годин після слів Трампа сказав, що війна в Україні "не може закінчитися військовим шляхом" і передбачив, що "вона закінчиться за столом переговорів". А це відображає попередню позицію президента США, який в будь-який момент може знову покрутитися на 180 градусів, щоб у підсумку було 360 і залишатися на місці.

Власне, що у Politico пишуть про це, мовляв, ЄС, реагуючи на зміну позиції Трампа, коливається між захопленням і скептицизмом, адже він часто змінює погляди після розмов з іншими лідерами, що ускладнює чітку відповідь Заходу на війну та провокації Москви.

"На щастя, але й на жаль для нас, те, що Трамп говорить у понеділок, не те, що він сказав у вівторок", – іронічно відзначив президент Франції.

