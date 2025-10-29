Венс визнав, що почав із Зеленським з чистого аркуша і змінив ставлення до війни в Україні
Віцепрезидент США Джей Ді Венс вважає, що українсько-американські відносини стали "набагато продуктивнішими" після суперечки президентів Володимира Зеленського й Дональда Трампа в Овальному кабінеті в лютому
Про це він сказав в інтервʼю The New York Post.
"Це було шість (вісім) місяців тому. Ми перевернули нову сторінку", – заявив Венс.
Водночас віцепрезидент визнав, що його суперечка з українським лідером була, "мабуть, найвідомішою річчю, яку я коли-небудь робив, або, можливо, коли-небудь зроблю".
"Якщо ви повернетеся до того моменту, я розчарувався, тому що сприймав дещо за грубість. Я думаю, що є висновок з цього для мене, але я також вважаю, що для будь-якого іноземного лідера, який приходить до Овального кабінету... Ви намагаєтеся в основному поважати правила будинку, в якому ви перебуваєте", – продовжив політик.
За його словами, Вашингтон намагається будувати продуктивну роботу і з Києвом, і з Москвою.
"Якби ви запитали мене шість місяців тому або близько того, я б сказав: "Вони ніколи не припинять битися. Це буде схоже на російський В'єтнам. Через 15 років вони все ще будуть воювати". Якби ви запитали мене місяць тому, я б сказав, що ми досягаємо неймовірного прогресу (на шляху до миру, – ред.)", – резюмував Венс.
- Раніше Венс казав, що вважає суперечку в Овальному кабінеті президентів України й Америки, Володимира Зеленського й Дональда Трампа, корисною, бо вона показала розбіжності сторін.
