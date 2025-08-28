"Показала розбіжності": Венс назвав суперечку Зеленського й Трампа в Овальному кабінеті корисною
Віцепрезидент США Джей Ді Венс вважає суперечку в Овальному кабінеті президентів України й Америки, Володимира Зеленського й Дональда Трампа, корисною, бо вона показала розбіжності сторін
Про це повідомило Politico.
"Послухайте, іноді люди не погоджуються. Я маю на увазі, чи хотів би я, щоб у нас був вибух в Овальному кабінеті на публіці? Не обов'язково", – висловився Венс.
За його словами, суперечка Трапма та Зеленського була корисною для американського народу.
"Чи я думаю, що це насправді покаже деякі реальні питання розбіжностей між стороною Сполучених Штатів та українською стороною? Так, і я думаю, що це було корисно для американського народу", – заявив віцепрезидент.
Також політик пояснив: його розчарування сваркою в Овальному кабінеті було не стільки відображенням його почуттів щодо Зеленського, скільки щодо адміністрації експрезидента США Джо Байдена, який надав Києву мільярди доларів допоомги "без будь-якої реальної мети, будь-якої реальної дипломатії".
"Це завжди було тим, що мене розчарувало набагато більше, ніж коли Зеленський просив про допомогу у Вашингтона. Справа в тому, що адміністрація Байдена не мала плану, як закінчити війну… Незважаючи на те, що у нас є деякі розбіжності, ми, звичайно, хочемо захистити територіальну цілісність України. Ми не хочемо, щоб Росія завоювала всю країну", – наголосив Венс.
Водночас він додав, що адміністрація Трампа "досить узгоджена з президентом Зеленським" стосовно роботи над мирною угодою.
- ЗМІ писали: на початку березня, після сварки між Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським у Білому домі, віцепрезидент США Джей Ді Венс намагався зв'язатись із послом України у Великій Британії, колишнім головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним, але той відмовився говорити.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.09 Купівля 41.09Продаж 41.57
- EUR Купівля 47.76Продаж 48.46
- Актуальне
- Важливе