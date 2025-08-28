"Показала розбіжності": Венс назвав суперечку Зеленського й Трампа в Овальному кабінеті корисною

Про це повідомило Politico.

"Послухайте, іноді люди не погоджуються. Я маю на увазі, чи хотів би я, щоб у нас був вибух в Овальному кабінеті на публіці? Не обов'язково", – висловився Венс.

За його словами, суперечка Трапма та Зеленського була корисною для американського народу.

"Чи я думаю, що це насправді покаже деякі реальні питання розбіжностей між стороною Сполучених Штатів та українською стороною? Так, і я думаю, що це було корисно для американського народу", – заявив віцепрезидент.

Також політик пояснив: його розчарування сваркою в Овальному кабінеті було не стільки відображенням його почуттів щодо Зеленського, скільки щодо адміністрації експрезидента США Джо Байдена, який надав Києву мільярди доларів допоомги "без будь-якої реальної мети, будь-якої реальної дипломатії".

"Це завжди було тим, що мене розчарувало набагато більше, ніж коли Зеленський просив про допомогу у Вашингтона. Справа в тому, що адміністрація Байдена не мала плану, як закінчити війну… Незважаючи на те, що у нас є деякі розбіжності, ми, звичайно, хочемо захистити територіальну цілісність України. Ми не хочемо, щоб Росія завоювала всю країну", – наголосив Венс.

Водночас він додав, що адміністрація Трампа "досить узгоджена з президентом Зеленським" стосовно роботи над мирною угодою.