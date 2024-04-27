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Верховною Радою керує не Стефанчук, а призначений Офісом президента Штучний: заява депутатки Європарламенту фон Крамон

27 квітня, 2024 субота
15:16
Світ Віола фон Крамон

Депутатка Європарламенту Віола фон Крамон висловила стурбованість розподіленням повноважень в українському парламенті, заявивши, що насправді Верховною Радою керує не Стефанчук, а призначений Офісом президента Штучний

Про це вона заявила в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

За словами фон Крамон, у Верховній Раді траплялись випадки, коли депутатам відмовляли в підписанні відряджень за межі країни.

"Так, ми дуже добре про це обізнані та боремося за права моїх колег. Це ненормально", - наголосила вона.

Вона додала, що "після одного з голосувань із таким самим зверненням зіткнулися й ті люди, які не голосували за певний закон", зазначивши, що "насправді це використовується як політичний інструмент проти тих депутатів, які не йшли президентською лінією".

На її думку, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук "нічого не вирішує", а рішення ухвалює генеральний секретар Ради В'ячеслав Штучний, призначений Офісом президента".

"У вас є обраний спікер палати Української Ради, але є і генеральний секретар, призначений Офісом президента, який ухвалює всі рішення, заробляє багато грошей - 13 тис. євро - і не зобов'язаний розкривати свої активи та свої доходи. Це те, що мене справді непокоїть", - пояснила євродепутатка.

Пропозиція фон Крамон щодо висвітлення журналістами роботи Верховної Ради

"Я думаю, було б справедливо залишити двері (парламенту, - ред.) відчиненими й дати місце журналістам, які зацікавлені в репортажах безпосередньо про дебати, щоб відчути дух, динаміку дебатів, але я не думаю, що мені це коментувати", - зауважила вона.

Попри це депутатка висловила переконання, що преса в Україні "вільна", хоча й "є певні обмеження і, звісно, багато субцензури".

"Це більше схоже на те, що ви думаєте: "Якщо я опублікую це, якщо я буду це критикувати, це може опинитися в руках Путіна або допоможе Путіну дискредитувати Україну" і, звичайно, це не в інтересах більшості журналістів. Але я б не сказала, що є якісь, скажімо так, червоні лінії, які не можна переступати", - пояснила фон Крамон.

Однак водночас євродепутатка зауважила, що "в Офісі президента спостерігається тенденція не давати слова опозиції та критикам".

"У цей марафон (телемарафон "Єдині новини", - ред.) вони фактично включили всіх журналістів і домоглися того, що плюралізм медіаландшафту практично зник. Ця єдність не відображає розмаїття політичного ландшафту, і це можна критикувати. Я критикую це. Але я б не сказала, що немає вільних і об'єктивних ЗМІ", - підсумувала вона.

  • Депутатка Європарламенту Віола фон Крамон порадила Україні включити представників опозиції до виконавчих органів влади, оскільки проведення президентських виборів через війну неможливе.

Теги:
Україна
Верховна Рада
політика
журналісти
Європарламент
Війна з Росією
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