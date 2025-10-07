"Ви, схоже, теж від цього страждаєте": Тунберг відреагувала на пораду Трампа звернутися до лікаря

22-річна шведська активістка Грета Тунберг написала в Instagram звернення до президента США.

"Я чула, що Дональд Трамп знову висловив свої схвальні відгуки про мій характер, і я ціную його турботу про моє психічне здоров’я. Я була б рада отримати будь-які ваші рекомендації щодо вирішення цих так званих “проблем управління гнівом”, оскільки - судячи з вашого виняткового досвіду — ви, схоже, теж від них страждаєте", – йдеться у дописі.

Раніше президент США Дональд Трамп назвав Тунберг "розлюченою" та "порушницею спокою" після її затримання та депортації Ізраїлем під час спроби доставки гуманітарної допомоги до Гази.

"Вона просто балакучка... Вона більше не сприймає навколишнє середовище. У неї проблеми з керуванням гнівом. Я думаю, їй слід звернутися до лікаря", – заявив Трамп.

"Ви коли-небудь спостерігали за нею? Вона молода людина. Вона така зла, вона така божевільна", – додав він.

Це не перша публічна суперечка між Трампом та активісткою. У червні, після першої місії Тунберг з доставки допомоги у Газу, Трамп назвав її "дивною" та "розлюченою". Тоді Грета відповіла, що світу потрібно "більше розлючених жінок".