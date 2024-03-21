Виборчі перегони у США: опитування вперше з серпня віддають перевагу Байдену
Президент США Джо Байден за результатами соціологічних опитувань вперше від серпня минулого року випередив свого конкурента Дональда Трампа
Про це повідомляє The Economist.
Згідно з оновленими даними від 21 березня по соцопитуваннях, Байден набирає на один відсоток більше Трампа. У середньому показники у чинного американського президента вказуються на рівні 45% проти 44% у його попередника на посаді.
Найнижчі та найвищі рівні по опитуваннях у Байдена і Трампа вказуються у межах 40-50% та у Трампа 39-49% відповідно.
За даними The Economist по опитуваннях, шанси Трампа на перемогу оцінювалися нижче, ніж у Байдена, увесь період з грудня 2022 року по серпень 2023-го. А вже з минулої осені та по цю весну експрезидент Штатів мав більший відсоток, аж по нині, коли чинний глава держави таки зміг вирватися вперед.
Фото: The Economist
- Результати опитування Times/Siena на початку березня свідчили про різке несхвалення роботи Джо Байдена на посаді президента США, яке досягло найвищого показника у 47%, тоді як більшість віддає перевагу Дональду Трампу.
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