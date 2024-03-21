Виборчі перегони у США: опитування вперше з серпня віддають перевагу Байдену

Про це повідомляє The Economist.

Згідно з оновленими даними від 21 березня по соцопитуваннях, Байден набирає на один відсоток більше Трампа. У середньому показники у чинного американського президента вказуються на рівні 45% проти 44% у його попередника на посаді.

Найнижчі та найвищі рівні по опитуваннях у Байдена і Трампа вказуються у межах 40-50% та у Трампа 39-49% відповідно.

За даними The Economist по опитуваннях, шанси Трампа на перемогу оцінювалися нижче, ніж у Байдена, увесь період з грудня 2022 року по серпень 2023-го. А вже з минулої осені та по цю весну експрезидент Штатів мав більший відсоток, аж по нині, коли чинний глава держави таки зміг вирватися вперед.

Фото: The Economist